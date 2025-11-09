La sosta in soccorso di Deiola 

Ancora un giorno di riposo per i giocatori del Cagliari che si ritroveranno domani pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini per la ripresa degli allenamenti. Il prossimo impegno, dopo la pausa, è previsto sempre di sabato, il 22, alla Unipol Domus, contro il Genoa, con fischio d’inizio fissato per le 15.
Il punto
Assenti giustificati i sette nazionali Caprile, Idrissi, Palestra, Luvumbo, Mina, Obert e Kiliçsoy, attesi alla spicciolata la settimana prossima. Non sono previste amichevoli. La terza sosta stagionale permette allo staff tecnico rossoblù di svolgere un lavoro specifico anche dal punto di vista atletico, nella speranza di recuperare qualcuno degli infortunati. A cominciare da Deiola, che non gioca dalla partita di Udine. Sotto osservazione anche Rog, Liteta, Ciocci e Pintus. Il più avanti nel recupero sembra tuttavia il vice capitano, e pure il più atteso considerata l’emergenza a centrocampo.
