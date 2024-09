La sorveglianza arriva dal cielo 

Guardiani dei cieli con sigillo ministeriale. Sono i droni della polizia locale di Sassari assurti di recente ad aeromobili di Stato nobilitando così un impiego che risale al 2016. Quando i primi voli dei mezzi a pilotaggio remoto, in quei casi dei Dji Phantom, erano impiegati, su autorizzazione della procura, per stanare la presenza di eternit sui tetti del centro storico senza prevedere scalate dei pompieri. Dalle tracce in potenza cancerogene dei materiali per le coperture i decolli dei droni hanno negli anni ampliato i propri compiti e anche le zone da vigilare andando a ingrossare la filiera dei velivoli radiocomandati, divenuti nel frattempo quattro, a disposizione della Municipale guidata dal comandante Gianni Serra. Che ora programmerà le “trasvolate” dei Dji Mini Four, ad esempio, per individuare i reati ambientali, una delle violazioni più assidue nel territorio, in particolare nell’abbandono dei rifiuti nell’agro.

Protezione civile

Le possibilità di utilizzo poi in ambito urbano includono la verifica dello stato di conservazione e manutenzione degli immobili pubblici o di interesse pubblico e privati, soprattutto quando si teme che le costruzioni possano crollare ed essere di pericolo all’incolumità della cittadinanza. Un’azione compiuta in combinata con altri settori dell’amministrazione comunale o con enti esterni, dalla Sovrintendenza ai vigili del fuoco. Ma è l’uso in aiuto dei cittadini quello più sentito e ricercato, come per il soccorso e la ricerca delle persone, di sostegno alla Protezione civile, e negli interventi in situazioni di emergenza, o in occasione di eventi pubblici. Inevitabile, infine, l’aspetto di vigilanza salito agli onori della cronaca durante il periodo pandemico quando i mezzi a più rotori divennero l’occhio tecnologico in più per scoprire coloro che non rispettavano le restrizioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA