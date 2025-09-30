VaiOnline
Promozione.
01 ottobre 2025 alle 00:32

La sorpresa Vecchio Borgo 

Il tecnico Murgia: «Tanti scarifici, vogliamo la salvezza» 

Da neo promossa si è subito adeguata alla nuova realtà e dopo quattro partite è in linea di galleggiamento: 4 punti, metà classifica, raccolti grazie a un pareggio e a una vittoria conquistata, tra l’altro, nel derby cittadino con l’Atletico Cagliari in trasferta. Il Vecchio Borgo Sant’Elia, ripescato qualche mese fa, calca i campi di Promozione, girone A, con entusiasmo, determinazione e la consapevolezza di far parte di un torneo di alto livello. Uno dei «più competitivi degli ultimi due o tre anni», il parere dell’allenatore Vladimiro Murgia.

La squadra

«Ci sono squadre davvero forti e attrezzate per affrontare questo campionato», sostiene il tecnico, «noi ci siamo ritrovati catapultati in questa realtà grazie al ripescaggio e ne siamo felicissimi, ma abbiamo avuto poco tempo per costruire una squadra all’altezza». Il gruppo, giovane e promettente già dalla scorsa stagione, si è arricchito di qualche elemento più esperto. «Abbiamo affrontato avversarie come Guspini e Villacidrese, pronte per categorie superiori», sottolinea Murgia, «dal 20 agosto abbiamo lavorato ogni giorno e adesso ci alleniamo quattro volte a settimana con grande impegno. Sono sicuro che così facendo raggiungeremo l’obiettivo: la salvezza».

La svolta

Con l’Atletico Cagliari è arrivato il primo successo stagionale, forse la svolta che il club attendeva: «È stato un riscatto importante su un campo difficile, mi aspettavo una prova d’orgoglio dei miei ragazzi e i tre punti conquistati danno valore ai sacrifici di questi mesi». La prossima sfida sarà la trasferta contro lo Jerzu: «Una gara tosta su un campo complicato. La affronteremo con il massimo impegno, cercando di portare a casa altri punti».

Il campo

C’è però un ostacolo extra-calcistico per il Vecchio Borgo: l’impossibilità di giocare sul campo del quartiere. «Le misure non sono adatte a un campionato di Promozione. Questo ci penalizza perché siamo costretti ad affittare altri impianti. Sabato saremo ospitati a Sinnai, dove probabilmente dovremo disputare il resto del campionato». L’allenatore coglie l’occasione per ringraziare il Comune di Sinnai, la società La Pineta e il suo presidente Forte per l’aiuto offerto.

Ora l’obiettivo è consolidarsi nella categoria. «Il gruppo mette cuore e sacrificio in ogni partita», assicura Murgia.

