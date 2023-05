La sorpresa è Humbert 

Con quel nome un po’ datato, Ugo Humbert, potrebbe essere un personaggio di Georges Simenon. Invece è quello del ragazzo di Metz, ventiquattro anni compiuti, che da ieri è il primo re del Sardegna Open, il torneo Atp Challenger 175. Sulla rossa del Tc Cagliari, il mancino francese (77 Atp) ha piegato in un Centrale strapieno il serbo (favorito) Laslo Djere (70 nel ranking) dopo una finale chiusa col punteggio di 4-6, 7-5, 6-4: partita tirata, che ha più volte cambiato padrone nelle tre ore di gioco. Il serbo aveva vinto il primo set, perso il secondo, e in quello decisivo era addirittura partito meglio (avanti 3-1) fino a subire la rimonta e il definitivo sorpasso del francese.

Il match

La finale è un videogioco lungo oltre tre ore: un tennis fatto di accelerazioni, soprattutto con il dritto, privo di grande inventiva ma straordinariamente intenso, atletico e aerobico. Partenza bruciante del francese che si ritrova subuito avanti 3-0 al primo cambio di campo. Poi subisce il ritorno di Djere (per lui terza finale in Sardegna in altrettanti tornei disputati, l’ultima, due anni fa, persa contro Sonego sempre al Tc Cagliari) che prima pareggia i conti (3-3) e poi spezza l’equilibrio strappando il break al nono gioco. È un dritto steccato che finisce nel parco di Monte Urpinu a consegnare a Djere il vantaggio che alla fine si rivela incolmabile (6-4).

Punto a punto

Nel secondo set il copione si ripete: Humbert parte ancora avanti 3-0 e, come nella prima partita, subisce il ritorno di Djere. Stavolta però al serbo non riesce la spallata e subisce il break al dodicesimo e decisivo gioco che consegna al francese il set (per 7-5) e la possibilità di allungare al terzo. Nell’ultimo set si lotta punto a punto, ed è il serbo stavolta a strappare per primo il servizio all’avversario. Il game decisivo sembra essere il secondo, Djere impiega 14 minuti per annullare cinque palle del controbreak e allungare sul 2-0. Chiunque altro, forse, sarebbe crollato. Non questo spilungone francese, alto quasi un metro e novanta e magrissimo, che si rimette subito a tirare colpi vincenti (di dritto) e riporta la partita in equilibrio sul 4-4. Qui accade qualcosa: due doppi falli di Djere (13 alla fine, 7 solo nel terzo set) e due errori gratuiti spianano la strada a Humbert che va al cambio di campo avanti 5-4. Al rientro, al serbo non riesce più quasi niente: il pubblico cagliaritano fa di tutto per tenere alto il morale del serbo (sugli spalti arriva anche il portiere del Cagliari, Boris Radunovic, suo connazionale per incitarlo) che però esce definitivamente dalla partita, commettendo un altro doppio fallo e sbattendo in rete l’ultimo dritto.