La sorgente Zimmasi al servizio del paese  

L'amministrazione comunale nei giorni scorsi ha comunicato che Abbanoa ha ceduto la disponibilità della sorgente di “Zimmasi” e il deposito idrico, precedentemente dismesso. La comunità avrà così un’ulteriore risorsa idrica che, grazie al collegamento della condotta del deposito agli abbeveratoi delle località “Pranu e Mindaidus”, garantirà un approvvigionamento al servizio delle attività zootecniche del territorio.

«Avremo nuovamente il vecchio deposito vicino al campo sportivo – commenta il sindaco Paolo Pistis – e questo consentirà di approvvigionare l’acqua a tutti gli abbeveratoi della parte Sud-Est del paese. Vista l'abbondanza della risorsa, è in programma il suo utilizzo per l'irrigazione del verde pubblico nella nuova area di piazza Cannamega, nell'ottica di una gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche comunali». ( g. pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA