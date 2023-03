La sorella contro Alessia che ha fatto morire di fame la figlia 

Milano. «Diana era la bimba più bella del mondo, non meritava tutto questo. Lei deve pagare per ciò che ha fatto». L’ha detto ai cronisti Viviana Pifferi, sorella di Alessia, la 37enne che era presente ieri alla prima udienza del processo in cui è accusata di omicidio volontario aggravato per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di quasi un anno e mezzo, abbandonandola da sola in casa per sei giorni. La sorella, anche lei in aula in Corte d'assise a Milano e con una maglietta addosso con la foto della nipote stampata, e la madre della 37enne, nonna della piccola, saranno parti civili nel processo.

Ieri il processo è stato subito rinviato al prossimo 8 maggio, perché nei giorni scorsi Alessia Pifferi ha di nuovo cambiato difensore. Poi, ha richiamato il precedente legale, che ha rinunciato al mandato. Ora è assistita dall'avvocato Alessia Pontenani, la quale ha chiesto termini a difesa. Rinvio concesso dai giudici data la «delicatezza e complessità del procedimento».

Nella prossima udienza, la madre e la sorella di Alessia Pifferi, nonna e zia della bimba, si costituiranno parti civili contro la 37enne, in carcere da fine luglio scorso. La Procura ha contestato, con l’ omicidio volontario, anche l'aggravante della premeditazione, oltre a quelle di aver ucciso la figlia e dei motivi futili e abietti.

