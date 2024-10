La Soprintendenza speciale del Pnrr boccia il progetto del maxi parco fotovoltaico 

La Soprintendenza speciale per il Pnrr ha bocciato il parco fotovoltatico da 110 megawatt che la Myt vorrebbe costruire a Portoscuso, tra le località Ecca de Chiccu Sedda, Masoni Ignaziu e Su Munzioni, su un area di circa 200 ettari, con annesso impianto per produzione di idrogeno verde.

«Parere tecnico istruttorio contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale», scrive il soprintendente nazionale Luigi La Rocca, che nei mesi scorsi ha bocciato anche altri progetti di impianti fotovoltaici presentati tra Gonnesa e Carbonia e per il parco eolico dell’Enel Green Power tra Bacu Abis e Cortoghiana.

Tra i motivi c’è la conformazione del terreno: «La presenza di affioramenti rocciosi, la vicinanza a siti archeologici e un contesto paesaggistico di notevole valore, rendono l’area particolarmente sensibile - scrive - la perforazione di migliaia di fori nelle rocce, la movimentazione di grandi quantità di terra e la frammentazione degli habitat naturali rappresenterebbero una minaccia significativa per la biodiversità e l’equilibrio ecologico dell’area».

Non è tutto. «L’estensione dell’impianto - si legge - potrebbe creare un impatto visivo eccessivo, alterando in modo sostanziale il paesaggio e compromettendo la fruibilità del territorio». In particolare la riflessione della luce su così tanti pannelli, si osserva, altererebbe il contesto di riferimento. La Soprintendenza si sofferma sull’impatto cumulativo di parchi di rinnovabili: troppi i progetti per il territorio in questione, tra eolico, fotovoltaico e agrovoltaico, che rischiano di trasformare la natura dei luoghi. «Le numerose istanze comportano una vera e propria conversione del territorio, che da uso esclusivo agricolo sta subendo una trasformazione industriale».

Il Comune di Portoscuso, con delibera unanime del Consiglio, si è espresso contro il progetto della Myt, sostenendo che le aree individuate sono le ultime rimaste libere e non possono essere utilizzate per un progetto calato dall’alto. «Il parere contrario della Soprintendenza Speciale non garantisce che il parco non sarà realizzato ma ha una fortissima valenza - dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - prende anche in considerazione il parere contrario già espresso dal servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Regione. Non siamo contrari alle rinnovabili, ma si sfruttino gli spazi adatti a questo tipo di attività».

