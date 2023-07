La Soprintendenza:  «No alle pale eoliche a Samassi e Serrenti»  

Un’altra sonora bocciatura, un altro no che non lascia spazio a dubbi: dopo aver dato “parere tecnico istruttorio negativo” alle sette pale eoliche alte 206 metri tra Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei del “Progetto Marmilla”, la Soprintendenza speciale per il Pnrr nega il suo assenso anche al “Parco eolico Samassi-Serrenti” della Sorgenia Renewables srl. Semaforo rosso, dunque, l’installazione di undici pale (sei a Samassi, cinque a Serrenti) da 6 megawatt ciascuna e di opere accessorie anche a Furtei e Sanluri.

La situazione

Una bocciatura, come quella del “Progetto Marmilla”, che non può essere considerata definitiva. Anzi, il parere della Soprintendenza ha solo valore consultivo. Ma apre, comunque, una breccia e, soprattutto, rischia di creare un caso politico. Il ministero della Cultura, attraverso, appunto, la Soprintendenza speciale per il Pnrr, ha dato parere negativo. Un altro ministero, il Mase, invece, sembra vivere un momento di schizofrenia politica: nato come ministero dell’Ambiente, ha anche competenza sulla “Sicurezza energetica”, cioè sulla disponibilità di rifornimenti energetici affidabili a prezzi ragionevoli. Proprio la linea che sembra prevalere: si punta più ad avere energia a buon prezzo che a tutelare l’ambiente. Ci sono, dunque, due ministeri, quello della Cultura e il Mase, che hanno opinioni opposte. A risolvere la situazione, a decidere, cioè, se il parco nascerà sarà Giorgia Meloni. Non a caso, il progetto di Sorgenia è nella fase del “Procedimento in corso presso la presidenza del Consiglio dei ministri”.

L’intasamento

Difficile immaginare che cosa deciderà la presidente del Consiglio. Non sarà però facile non tenere conto del parere del soprintendente speciale per il Pnrr Luigi La Rocca. Che sottolinea l’invasione di pale nella Marmilla. «Non sono stati considerati», scrive, «tutti i progetti di parchi eolici ubicati a meno di dieci chilometri dall’impianto in esame, presentati in sede di Via statale e regionale». Progetti elencati nel parere: il “Nuraddei” di Green Energy Sardegna 2 srl con 9 pale eoliche per 50,4 megawatt a Guasila e Samatzai, il “Geniosu” di Grv Wind Sardegna con 7 pale per 29,4 megawatt negli stessi centri, il Santu Miali di Das Villacidro con 10 pale per 32 megawatt a Villacidro e Serramanna ed “Ermosura” di Grvdep Energia Serramanna con 7 pale per 29,4 megawatt a Villacidro e Villasor.

Le motivazioni

E poi il diniego viene spiegato con ragioni legate al territorio. «Il parco si inserisce in un’area a forte vocazione agricola che anche nell’antichità è stata interessata una forte occupazione antropica». Una presenza confermata dai dai ritrovamenti archeologici. Ed è propria la presenza di testimonianze del passato a pesare. «Il rischio archeologico, che in molti casi si presenta alto soprattutto per il fatto che i siti archeologici sono interrati e non è possibile perimetrare correttamente i depositi». Il documento, poi, si rivolge al Sorgenia chiedendole che «sia puntualizzato l’impatto sul sottosuolo che avrà il progetto al fine di valutare le misure di archeologia preventiva che questa Soprintendenza dovrà applicare in relazione alle opere». Sembra una ciambella di salvataggio. Ma poi arriva la doccia gelida. «Inoltre si richiede un ridimensionamento del progetto, al fine di eliminare la estrema prossimità di alcuni aerogeneratori (...) ai siti archeologici, nonché di eliminare gli impatti visivi maggiori che vengono confermati anche dalle fotosimulazioni».

L’impatto

Un aspetto che potrebbe rappresentare una pietra tombale anche per altri progetti. Per i siti archeologici «la conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto». Cioè, non basta che le torri non siano a ridosso dei beni. Conta anche il fatto che i siti devono essere considerati nel contesto del territorio. Non a caso si afferma che «l’impianto eolico genera inevitabilmente una alterazione percettiva del contesto su cui insiste per le sole caratteristiche insite nello stesso impianto».

