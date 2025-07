La Soprintendenza  compra Villa Pattarozzi: nascerà un museo 

Architettura in stile classico art nouveau, finiture liberty e soffitti altissimi. È il sogno proibito di tanti cagliaritani, una delle residenze storiche più grandi e affascinanti della città, che si trova nel quartiere di Stampace: settecento metri quadrati di superficie interna su due livelli con ventisette vani, fra cui tre eleganti saloni, otto stanze da letto, sei bagni e tre box auto. Senza dimenticare il meraviglioso parco-giardino che la circonda (6.700 metri quadrati) caratterizzato da suggestivi terrazzamenti alberati. È la prestigiosa villa ottocentesca “Congiu-Pattarozzi”, nel corso Vittorio Emanuele II, che domina dall'alto via Pola, con un angelo ad ali spiegate a fare la guardia in cima alla facciata.

La storia

Già sede della Prefettura e della Banca d'Italia, dopo il 1970 utilizzata in locazione, per diversi anni, dalla Regione, attualmente chiusa e in parte da restaurare. Il suo valore stimato è di 3,5 milioni di euro, eppure nessun facoltoso acquirente privato potrà accaparrarsi questo gioiello architettonico. La prestigiosa dimora, infatti, sarà presto acquisita dalla Soprintendenza, che la trasformerà quasi certamente in un museo. La procedura è già in corso.

«Di fronte al palazzo Scano, al culmine della salita di via Pola»: così la descrive Antonello Angioni (ex presidente della commissione Urbanistica del Consiglio comunale cagliaritano) nel suo libro “Cagliari, Stampace: la storia e le storie”. «Una cancellata di ferro battuto», aggiunge Angioni, «annuncia la presenza di un'elegante costruzione con ampio giardino circostante. La villa venne realizzata nel 1897 in stile neoclassico per conto dell'avvocato Luigi Congiu, deputato, su progetto dell'ingegner Dionigi Scano. In posizione arretrata rispetto al limitrofo contesto urbano, sorge su un terrazzamento ricavato nel declivio collinare, cui si accede mediante una scalinata a ventaglio delimitata, assieme all'affaccio della terrazza, da una balaustra in pietra. Considerati i motivi architettonici neorinascimentali e il motivo decorativo floreale tipico dell'art nouveau, l'edificio costituisce sicuramente uno dei migliori esempi di villino realizzati in città».

La Soprintendenza

Quella pregevolissima costruzione fu in seguito ereditata dalla famiglia Pattarozzi, che aveva ottenuto in concessione pubblica la miniera di antimonio di Villasalto, e in seguito è stata anche di proprietà della famiglia Ballero. L'edificio è vincolato già dal 2004 e fanno parte integrante del complesso tutelato anche il giardino e la bella cancellata d'ingresso sul Corso. «Il villino è stato messo in vendita dai privati proprietari e abbiamo deciso di esercitare il diritto di prelazione», ricostruisce Monica Stochino, soprintendente Abap (Archeologia,belle arti, paesaggio): «È certamente un immobile di estremo interesse per la Soprintendenza e il procedimento di acquisizione al patrimonio dello Stato è già in corso. Ulteriori informazioni potremo fornirle più avanti nel tempo, perché al momento non siamo ancora in grado di prevedere quanto durerà l’iter per l’acquisizione né il costo esatto. Premesso questo, però, posso annunciare sin d'ora quale sarà l'obiettivo: innanzitutto la valorizzazione del bene e poi la destinazione dello stesso alla pubblica fruizione». Diventerà dunque un museo? «È possibile, ma lo valuteremo meglio in seguito».

