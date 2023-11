La Soprintendenza boccia le 8 pale del “progetto Collinas” 

Un’altra bocciatura, la quarta in sette mesi in Marmilla: la scure della Soprintendenza speciale per il Pnrr si è abbattuta sul progetto “Impianto eolico Collinas” che prevedeva la realizzazione di otto pale da 210 metri ciascuna per una potenza complessiva di 48 megawatt da piazzare nei Comuni di Collinas , Villanovaforru , Lunamatrona e Sanluri . «La Soprintendenza speciale per il Pnrr, per quanto di competenza», si legge nelle 41 pagine del documento firmato dal presidente Luigi La Rocca, «esprime parere tecnico istruttorio negativo».

La situazione

Niente di definitivo: la Soprintendenza esprime un parere che non è vincolante. Il Consiglio dei ministri potrebbe anche capovolgere questa decisione e accendere il semaforo verde per uno o più progetti. Ma, intanto, ancora una volta è arrivato uno schiaffo ai “signori del vento”. Secondo la ricostruzione del Gruppo di intervento giuridico, il primo no è quello del 19 aprile quando il parere negativo arrivò per il progetto “Lumini” di Grv Wind Sardegna, con 17 pale da piazzare nei Comuni di Barumini , Escolca , Gergei , Las Plassas , Villanovafranca , Genoni , Gesturi e Nuragus. Poi, il 12 luglio, a essere bocciati furono i 7 aerogeneratori del progetto Marmilla di Engie Trexenta, destinati ai Comuni di Sardara , Villanovaforru, Sanluri e Furtei . Infine, prima dell’ultimo parere negativo su Collinas, è arrivato, il 1° settembre, il no per le nove pale del progetto “Serras” di Asja Serra nei territori di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona. E ora, c’è da attendere il verdetto sulle 12 pale del progetto “Sanluri-Sardara” della Marte srl (società del gruppo Enel) a Villanovaforru, Sanluri e Sardara.

Le ragioni

A suggerire l’ultima bocciatura, quella del progetto Collinas, basterebbe una sola considerazione: il fatto che una delle pale dovrebbe essere sistemata a 750 metri dal nuraghe Genna Maria di Villanovaforru. «Faremo di tutto per sventare le minaccie su questo nostro tesoro», promette il sindaco Maurizio Onnis. Ma la Soprintendenza va oltre. «Non viene adeguatamente considerato», si legge, «che l’area interessata dal progetto presenta numerosi siti qualificati beni culturali per ciò stessi tutelati con vincolo culturale». L’elenco è lunghissimo, si va dall’insediamento nuragico, punico e romano di Pinna Maiolu all’insediamento preistorico di Perdu Porcu, passando per il nuraghe di Mori Siliqua, l’insediamento protostorico di Santu Antiogu e la Tomba dei giganti di su Cuaddu de Nixias. Addirittura viene calcolata la distanza (all’interno delle zone cuscinetto) delle pale dai 35 siti archeologici da tutelare.

Il territorio

La Soprintendenza prende anche in considerazione il fatto che queste pale potrebbero danneggiare il percorso virtuoso che si sta cercando di percorrere per combattere lo spopolamento attraverso la creazione di itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico. E poi ci sono quegli oltre 35 milioni di euro che la Regione ha investito per valorizzare il patrimonio di epoca nuragica per raggiungere il riconoscimento dei siti nella “World Heritage List” del patrimonio universale dell’Unesco.

La stangata

Giustificazioni relative sul “Collinas”. Ma la Soprintendenza fa ragionamenti più generali. «In un raggio di 10 chilometri risultano inoltre in iter autorizzatorio almeno altri otto simili impianti di grande taglia con un impatto complessivo di circa un centinaio di pale in grado di comportare, per lo smisurato “effetto selva”, una radicale trasformazione delle peculiarità del contesto geografico». Hanno senso, sembra chiedersi l’organo, nuove pale nell’Isola, considerato che «è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile tale da superare già oggi di ben sette volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030»?

