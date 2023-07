La Soprintendenza boccia il parco eolico proposto in Marmilla 

Quelle sette enormi pale eoliche da 42 megawatt che la Engie Trexenta vorrebbe piazzare nella Marmilla non devono essere installate. È una bocciatura impietosa, durissima quella subita dalla società milanese. Perché arriva da un organo, la Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nato proprio per sveltire gli iter burocratici dei progetti finanziati dal Pnrr, bypassando il parere delle soprintendenze locali. Invece, proprio quell’istituzione creata da Draghi per dare una corsia preferenziale, tra le altre, alle società che producono energie rinnovabili, nelle 27 pagine sottoscritte dal soprintendente Luigi La Rocca, «esprime», così si legge nel documento, «parere tecnico istruttorio negativo».

Le reazioni

«La prima vera buona notizia», così annuncia la notizia, nel suo profilo su Facebook, il sindaco di Villanovaforru Maurizio Onnis. «Persino i burocrati romani notano, ad un certo punto», prosegue, «come in Sardegna la corsa ad eolico e fotovoltaico sia tale “da prefigurare la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica”». Una vittoria, certo. Ma Onnis non si sbilancia. «Intanto», chiarisce, «perché è un parere consultivo». Però, certo, le cose sono cambiate. «A questo punto, per realizzare l’impianto di Engie servirebbe una decisione politica». Dovrebbe, cioè, essere il governo Meloni a stabilire che quelle pale devono essere, comunque piazzate. Onnis non si fida. «Magari questo progetto viene bocciato mentre l’altro viene approvato». Perché sulla Marmilla incombono anche le nove pale eoliche da 55,8 megawatt del progetto Serras che vorrebbe installare la Asja Serra.

Le motivazioni

Onnis, comprensibilmente, non si lascia andare all’entusiasmo. Ma quelle 28 pagine, se venissero tenute nella giusta considerazione, potrebbero rappresentare la pietra tombale per molti “signori del vento”. Il soprintendente fa proprie tantissime obiezioni arrivate dalla Sardegna. «L’intervento», si legge nel parere firmato da La Rocca, «è localizzato nella sub-regione della Marmilla, un ambito a prevalenza collinare con altimetria variabile tra i 229 e i 290 metri sul livello del mare, contraddistinto dalla presenza di numerosi altopiani che si alternano a valli fluviali dando luogo a un paesaggio del tutto peculiare». A essere danneggiata anche la «costellazione di piccoli centri urbani di origine medievale». Oltre che a Villanovaforru, le pale dovrebbero essere installate a Sardara, Sanluri e Furtei.

Le ricadute economiche

La Rocca prende atto del fatto che «il territorio ospita numerosi itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, basati sul modello del turismo lento ed esperienziale, sui quali le comunità locali stanno faticosamente investendo per uno sviluppo autentico del settore agropastorale e per uscire dall’isolamento e per contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi». Investimenti supportati dalla Regione che ha messo a disposizione nella « manovra 2023-2025 risorse pari a 33.579.200 euro destinate ai Comuni per la valorizzazione, tutela e salvaguardia del circuito dei beni archeologici di epoca nuragica».

Gli altri danni

Nel documento c’è anche un lunghissimo elenco dei tanti beni culturali di interesse archeologico presenti nella “buffer zone” (zona cuscinetto) di tre chilometri che subirebbero un impatto negativo. Addirittura, le pale sarebbero visibili anche dalla reggia nuragica di Barumini, distante quindici chilometri. Una situazione che potrebbe danneggiare la candidatura alla lista del patrimonio mondiale dell’Unesco. Tutti gli aspetti vengono presi in considerazione nel parere. Compreso, per esempio, il fatto che, per la sicurezza dei voli aerei, le pale dovrebbero avere un certo colore che, però, impatterebbe negativamente sul territorio. Non solo: la Marmilla, purtroppo, deve fare i conti con il fenomeno degli incendi. Ebbene quelle torri rappresenterebbero anche un ostacolo per gli aerei che, in picchiata, buttano i liquidi ritardanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA