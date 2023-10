La soprintendenza boccia due progetti per il fotovoltaico 

Doppia bocciatura per il fotovoltaico a Gonnesa: su Generè e Cirfini la soprintendenza speciale per il Pnrr ha espresso parere tecnico istruttorio negativo. Non è il primo stop per i progetti di impianti rinnovabili nella zona: di recente la Soprintendenza Speciale ha dato parere tecnico negativo anche per un parco fotovoltaico a Carbonia e per un altro fotovoltaico a Gonnesa. Ora arrivano i pareri, entrambi negativi, su Generè e Cirfini. Si tratta di due progetti presentati dalla stessa società, l’Ecosardinia 2srl, che interessano due aree nei pressi della strada panoramica Gonnesa- Portoscuso.

Generè

Si prevede un parco da 10 megawatt, su una superficie di oltre 9 ettari con circa 20 mila moduli fotovoltaici installati. Il Comune di Gonnesa, al momento delle osservazioni, ha ribadito la sua posizione, cioè di essere favorevole ad impianti di rinnovabili solo su zone individuate dal Puc come zone D (industriali) mentre l’area di Monte Generè risulta destinata dal Puc ad attrezzature turistiche di servizio. Tra le osservazioni anche quelle di Giancarlo Ballisai, presidente dell’associazione ambientalista Adiquas di Nuraxi Figus e promotore del Comitato Nuraxino, che ha sottolineato le caratteristiche archeologiche di Generè. È la stessa Soprintendenza a metterlo per iscritto: «Il territorio è caratterizzato da un numero elevato di siti archeologici. Da ulteriori indagini sul terreno è altamente probabile che emergano nuovi rinvenimenti e venga quindi incrementate il quadro di conoscenze». Non va meglio dal punto di vista paesaggistico, la proposta è considerata «non sostenibile paesaggisticamente, anche in relazione all’impatto cumulativo con simili impianti nell’area prossima e medio-vasta». Troppi impianti, sentenzia la Soprintendenza, per la valutazione paesaggistica si deve tenere conto dell’impatto cumulativo tra tutti i progetti simili già presentati. E in zona non sono pochi: il Comitato Nuraxino ne ha contati più di dieci, tra quelli pubblicati nel sito del ministero della Transizione Ecologica. In conclusione la Soprintendenza Speciale per il Pnrr, analizzati tutti i contributi di Regione, Comune, Soprintendenza per i Beni Archeologici e Paesaggistici, privati ha espresso parere tecnico istruttorio negativo per il progetto Generè.

Cirfini

Bocciato il progetto, anche questo proposto dalla Ecosardinia2 srl. Il parco fotovoltaico dovrebbe avere una potenza di 13,75 megawatt, su una superficie di 15 ettari per 27 mila moduli fotovoltaici, in un’area utilizzata in passato come cava, a 400 metri dalla costa. Una zona ad altissima concentrazione di reperti archeologici, come scrive la Soprintendenza elencando i siti in prossimità all’area scelta per il progetto: nuraghe e villaggio nuragico di Seruci, le tombe dei giganti e ancora una serie di nuraghi tra cui S’Erbexì e Sa Turritta. «L’impianto - si legge - ricade in un territorio che restituisce un sistema insediativo complesso di età protostorica». A preoccupare la Soprintendenza è il moltiplicarsi di progetti per rinnovabili nella stessa area. «La contemporanea realizzazione di una pluralità di impianti Fer nella medesima zona di Gonnesa e Portoscuso - si legge - comporterà la sostituzione dell’attuale paesaggio naturale e agricolo con la creazione di un diverso e incorente scenario territoriale a destinazione industriale per vaste estensioni, tra iniziative di fotovoltaico ed eolico».

