La soprano Claudia Urru acclamata dai suoi compaesani 

Una serata di grande musica e forti emozioni ha chiuso il 2025 al teatro San Bartolomeo di Meana Sardo con un acclamato recital lirico. Protagonista assoluta dell’evento è stata la soprano Claudia Urru, artista originaria del paese oggi affermata nei maggiori teatri italiani e internazionali, accolta dal pubblico con entusiasmo e orgoglio.

In un teatro gremito, Urru, accompagnata al pianoforte dal maestro Giuseppe La Malfa, direttore d’orchestra, musicista e suo compagno nella vita, ha conquistato la platea grazie a una prova vocale di altissimo livello. Ogni brano, un affascinante viaggio nella musica colta, è stato salutato da calorose ovazioni. Il cuore della serata, offerta gratuitamente dall’artista con la collaborazione di Comune, associazione S’Andala, parrocchia e consorzio turistico Sa Perda Idocca, è stato il rapporto con il pubblico. Al termine del concerto, visibilmente commossa, l’artista ha condiviso emozioni e ricordi che hanno aggiunto un valore ancora più profondo all’evento. «Incontro persone calorose e affettuose ovunque ma la Sardegna ha sempre qualcosa di speciale, cantare qui è un’emozione che ti attraversa in modo diverso, perché davanti non hai solo spettatori: hai volti che fanno parte della tua storia. Ho percepito un affetto straordinario. Una sensazione che non si prova nei grandi teatri, per quanto prestigiosi siano», ha detto. Ha ricordato i primi passi nel canto, l’importanza della scuola civica di musica a Meana, oggi riaperta, e della musica nella promozione della cultura e nel dare gioia.



RIPRODUZIONE RISERVATA