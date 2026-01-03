“La Sonnambula” legge le nostre vite 

Alla fine dell’Ottocento una sonnambula – termine che all’epoca indicava le sensitive, coloro che in uno stato di trance si ponevano in contatto con gli spiriti guida e predicevano il futuro – di nome Elisa Morello esercitava nella città di Sassari. È da questo nucleo che Bianca Pitzorno torna domani in libreria con “La Sonnambula” (Bompiani), un romanzo che è insieme racconto familiare, cronaca ottocentesca e riflessione sul bisogno tutto umano di trovare un senso a perdita e dolore. Lo fa scegliendo una figura liminare, la “sonnambula” Ofelia Rossi, e costruendo attorno a lei una costellazione di vite, incidenti, superstizioni, piccole e grandi viltà borghesi che restituiscono con precisione narrativa l’Italia di fine secolo e, per riflesso, molte delle nostre ossessioni di oggi.

Fra documento e racconto

Il romanzo dichiara fino dalle prime pagine il proprio statuto: una parte delle vicende proviene da vecchi giornali del tardo Ottocento, e dall’archivio di una memoria intrecciata alla genealogia familiare dell’autrice; se il resto è invenzione, lo è per la necessità di dare forma a ciò che nei documenti resta alluso, consegnando al lettore un romanzo che ben lavora sul confine fra documento e racconto.

La storia

Ofelia – nome fittizio, scelto proprio perché il suo “vero” nome resterà nascosto per gran parte della storia – nasce in una famiglia della piccola borghesia di Vibrona. Figlia unica, fin dall’infanzia il suo corpo segnala una differenza: crisi improvvise che la medicina archivia con leggerezza, bollando di isteria prima la madre e la zia, poi la ragazzina stessa. Quando, adulta, Ofelia è costretta dalla vita a trasformare il proprio talento ambiguo in mestiere, la ritroviamo a Donora (toponimo inventato dall’autrice per la città di Sassari), circondata dalle signore della buona società che vi si recano in segreto per interrogare il futuro. La “missione di sonnambula” è costruita su un doppio binario: da un lato le rare e incontrollabili visioni, dall’altro l’uso prudente e raffinatissimo di ciò che Ofelia legge, ascolta, osserva nei caffè, alle poste, al mercato, nelle portinerie.

Sapienza teatrale

Pitzorno mette in scena, con una sapienza quasi teatrale, l’intelligenza pratica di una donna che sa leggere i segni – sociali, linguistici, gestuali – molto prima di consultare gli spiriti, e che per questo diventa confidente, consigliera, schermo su cui si proiettano ansie e desideri di una borghesia tutt’altro che razionale. In questa costellazione non c’è alcun compiacimento vittimario: ogni trauma è anche un punto di vista, una lente sulla storia delle relazioni di potere, soprattutto dentro le mura domestiche. Pregevole il cammeo costruito attorno al medico e imbalsamatore Efisio Marini, passato alla storia come “Il pietrificatore” per la sua abilità nell’imbalsamazione dei cadaveri, a cui Giorgio Todde dedicò una fortunata serie di romanzi. Sul piano della scrittura, Pitzorno mantiene quella cifra che i suoi lettori riconoscono fin dalle prime pagine: frasi ampie ma sempre controllate e un’ironia sottile che protegge tanto dal patetico quanto dal facile moralismo. Il narratore non ha paura di mostrarsi – spiega, anticipa, commenta, fa un passo indietro per mettere al riparo il lettore da possibili equivoci – ma non si sostituisce mai all’intelligenza di chi legge; anzi, al contrario, lo coinvolge.

“La Sonnambula” è, in definitiva, un romanzo che chiede tempo e attenzione, e che ripaga con una ricchezza di piani rara tra storia privata e storia collettiva, cronaca e invenzione, in una sorta di Antologia di Spoon River che svela vizi e virtù dei vivi attraverso i loro defunti. Non offre certezze metafisiche né consolazioni facili sulla “seconda vista”, ma ci consegna una potente figura femminile che sopravvive trasformando il proprio svantaggio in mestiere, che ascolta gli altri per non essere annientata dalla propria storia e che, come tutti noi, cerca nel buio qualche parola che illumini la via.

