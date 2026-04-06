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Le gare di pasqua.
07 aprile 2026 alle 00:34

La sonante vittoria dell’Inter profuma di scudetto 

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Nella domenica di Pasqua sono due le imprese esterne, con il Bologna che ha superato la Cremonese, inguaiando la squadra di Nicola e preparando al meglio la gara di Europa League con l’Aston Villa, e il Torino che spinge in Serie B il Pisa con un colpo all’Arena Garibaldi firmato da Adams.

Ma la gara che ha fatto più rumore è senza dubbio quella che avvicina l’Inter allo scudetto. La squadra di Chivu ha travolto la Roma (5-2) dimostrando sul campo di aver dimenticato, con i suoi italiani, la dolorosa serata azzurra di Zenica, e mostrando un rientrante Martinez a livelli stellari. In casa Roma, dove la Champions è ancora matematicamente possibile, il tema è diventato (anche) la panchina. Perché Gasperini è stato chiaro nel post partita di San Siro: «Questa è una squadra con una base evidente, non va rivoluzionata ma migliorata», messaggio preciso per la proprietà, che in estate però dovrà anche decidere sul futuro di Gasperini. Lui, prima di Inter-Roma, aveva detto «mi auguro di restare», Massara aveva risposto con un «rimarrà certamente».

Nell’Inter i leader hanno permesso di ritrovare vittoria e fiducia dopo tre gare senza successi. Da Lautaro Martinez a Marcus Thuram, passando per Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella: i big chiamati in causa hanno dato le risposte attese, guidando la squadra fuori da un periodo complicato. Per Barella, tornato al gol in Serie A dopo oltre sei mesi dall'ultima volta, le lacrime al triplice fischio, nell'abbraccio con Bastoni, hanno raccontato più di ogni parola il peso delle ultime settimane.

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