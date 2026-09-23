La Soms sogna in grande 

Dalla salvezza conquistata lo scorso anno a una squadra costruita per guardare più in alto. La Soms Oristano si prepara alla nuova stagione di bocce con ambizioni rinnovate e una rosa rinforzata per il campionato nazionale di serie A2. Il gruppo resta solido con il capitano Luca Piras, Matteo Olia, Luca Farris e Lorenzo Porcellati. A loro si aggiungono tre giocatori di esperienza: Roberto Moi, proveniente dalla Boville Roma e campione italiano nel 2019, Pierpaolo Cossu e Antonio Cordedda, entrambi in arrivo dalla Giorgione3Villese di Treviso.

Un mercato che consegna alla società guidata da Luca Mannai e Oscar Migliorini una formazione dall’impronta fortemente locale, con alcuni degli atleti sardi più rappresentativi del panorama nazionale. L’obiettivo è chiaro: lottare per le posizioni di vertice e portare sempre più in alto il nome della Soms e di Oristano. Ma la nuova stagione non ruota solo attorno alla prima squadra. La Soms ha presentato anche le formazioni femminile, juniores, di seconda e terza categoria e la squadra paralimpica DIR. Quest’ultima sarà impegnata a fine settembre a Roma nei campionati italiani di categoria, con quattro atleti. ( m. g. )

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