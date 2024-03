La soluzione: le auto guaderanno il fiume 

Stavolta filtra ottimismo: nel giro di un mese Villaputzu potrebbe di nuovo essere collegata in maniera rapida a Muravera e San Vito e alla nuova 125. La soluzione è il progetto commissionato dal Comune di Villaputzu per l’attraversamento del guado sotto il ponte di ferro (chiuso dall’8 dicembre) e già inviato all’attenzione del prefetto: un attraversamento in sicurezza da realizzare con dei tubi (necessari per il deflusso dell’acqua) nel punto in cui le auto - quando l’acqua non c’è - attraversano il letto del fiume. Senza neanche un grammo di cemento. Stabiliti anche tempo e costi di realizzazione: circa 150 mila euro e due settimane di lavoro.

Il progetto

«Questa - ha spiegato il sindaco Sandro Porcu - sarebbe una soluzione di facile realizzazione che risolverebbe i problemi attuali del territorio, isolato ormai da oltre tre mesi. Una soluzione che era emersa nella conferenza di servizi del 2021 con tutti i pareri per poi sparire misteriosamente». Per il primo cittadino «si tratta di una manutenzione di un guado esistente da inserire nel piano di protezione civile, così come ce ne sono altri». Il guado sarebbe percorribile solo con delle portate di acqua minime come quella di queste settimane: «Monitoreremo il fiume - ha aggiunto - e in caso di allerta o di rilascio di acqua dalla diga interveniamo e chiudiamo l’accesso. Se c’è la volontà, e io sono molto fiducioso, in breve tempo avremo davvero una viabilità alternativa».

La speranza

Niente ponte militare, insomma, a causa dei costi troppo elevati anche se manca ancora un preventivo ufficiale da parte del Genio. Si passerà invece sul letto del fiume, così come era accaduto sino a quando non c’era acqua. Ma si transiterà in sicurezza, sopra dei tubi. Il progetto nei prossimi giorni sarò visionato dal prefetto «che si è reso assolutamente disponibile - ha concluso Porcu - per trovare assieme a noi la soluzione».

I fondi

Domani, intanto, è in programma un nuovo incontro tra Comune e Provincia: c’è da fare il punto sulla bretella da 1,2 milioni che collegherà il paese alla nuova 125 (dalla località Sant’Angelo) e discutere del progetto del guado con i tubi. C’è, soprattutto, da reperire il denaro per realizzarlo: la Provincia avrebbe a disposizione ulteriori fondi proprio per la viabilità d’emergenza oppure potrebbe utilizzare una parte del ribasso d’asta che si è avuto in fase di aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione del ponte. Lavori che, ad oggi, ancora non decollano. Nel frattempo i commercianti di Villaputzu e del Sarrabus - pronti alla mobilitazione qualora non si trovi una soluzione - denunciano un calo di fatturato anche del 50 per cento.

RIPRODUZIONE RISERVATA