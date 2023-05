La soluzione: giornali in vendita nell’ex infopoint 

Sarà il chiosco di piazza Ingrao a ospitare, momentanee, l’attività dell’edicolante Antonio Durzu. Il Comune ha già sentito il console ucraino a Cagliari, che aveva in affidamento la piccola struttura diventata più di un anno fa centro informazioni per i profughi in arrivo a Cagliari dopo lo scoppio della guerra in Ucraina: il chiosco non veniva più utilizzato e dunque potrà essere trasformato in edicola.

Precedentemente, la piccola struttura era un infopoint a disposizione dei turisti che arrivavano nella zona del porto. Poi la chiusura fino ai lavori di ripristino, svolti l’anno scorso dal Servizio parchi, verde e gestione faunistica, con il recupero del chiosco e la consegna delle chiavi al Consolato d’Ucraina a Cagliari nel marzo del 2022. Ora, dopo i passaggi burocratici, sarà la nuova sede dell’edicola di via Roma distrutta dal grosso ficus. (m. v.)

