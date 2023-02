«La soluzione entro giugno» 

L’Aeronautica militare promette di risolvere il problema entro giugno, il prefetto Giuseppe De Matteis chiede, se possibile, di abbreviare i tempi, la sindaca Maria Laura Orrù punta all’apertura immediata dei tavoli tecnici, il consigliere regionale Pd (e consigliere comunale di Elmas) Valter Piscedda vuole che il problema venga affrontato una volta per tutte. Perché quegli aerei in fase di decollo che, dalla fine di gennaio, sorvolano a bassa quota Giliacquas rappresentano davvero un problema per i residenti: a parte la paura di vedersi passare sopra la testa questi “bestioni”, l’inquinamento acustico rappresenta un disagio insopportabile.

La situazione

Un problema di cui è fatta immediatamente carico la sindaca e che il prefetto, coinvolto dalla prima cittadina, ha preso a cuore. Pochi giorni dopo la richiesta da parte di Orrù, ha convocato tutte le parti in causa, chiedendo loro, appunto, la disponibilità a cercare una soluzione. Le risposte sono state positive. Anche se non è immediato il passaggio dalla teoria alla pratica: l’Aeronautica promette di intervenire entro giugno, quando, cioè, con l’arrivo della bella stagione, i voli civili aumenteranno. Tre, quattro mesi ancora con questa situazione? Per i residenti un incubo. Così, mentre la sindaca chiede di attivare subito i tavoli tecnici che dovranno elaborare una soluzione, De Matteis invita tutti ad abbreviare i tempi.

La soluzione

La nuova procedura Sid (Standard Intrumental Departure) prevede che alcuni voli di linea in partenza dalla pista numero 32 dell’aeroporto, devono, dopo il decollo, virare verso destra non più a mille piedi come accadeva in passato ma a cinquecento. Una procedura (messa in atto di volta in volta dalla torre di controllo) creata per evitare sovrapposizioni tra i voli civili e quelli militari. «Occorre», interviene Piscedda, «risolvere definitivamente questo problema. Non si può fare affidamento sulla disponibilità del prefetto o sulla buona volontà dei vertici dell’Aeronautica militare. Bisogna convocare la commissione aeroportuale per analizzare quello che si faceva in passato e quello che si può e si deve fare. Dobbiamo “istituzionalizzare” una soluzione che deve diventare così definitiva».