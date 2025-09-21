«La soluzione c’è: si apra un varco su viale La Plaia» 

La soluzione, anzi le soluzioni ci sarebbero: intanto, convincere i cagliaritani che il sabato sera frequentano i locali del centro a utilizzare il parcheggio in struttura di via Cesare Battisi, quindi aprire all’interno del parcheggio della Stazione un varco in uscita in viale La Plaia, per evitare alle auto di restare imbottigliate all’ingresso unico in via Sassari. Un’idea presente anche nel Pums. Che basterebbe pochissimo per rendere operativa, giusto il tempo disegnare una nuova segnaletica e adeguare il percorso al codice stradale. Questo perché la strada che passa dietro il campus universitario e sbuca in viale la Plaia esiste già. Ed è anche utilizzata, ma solo dai dipendenti di Ferrovie che lavorano nell’area del parcheggio. Ma, come detto, la proprietà del parcheggio è di Ferrovie, quindi spetta a FS dire sì o no. «Questa soluzione taglierebbe il traffico di almeno il 40-50%», spiega Alessio Mereu, vicepresidente della commissione Mobilità ed ex assessore al traffico. «Se ci aggiungiamo lo spostamento dell’Arst, previsto anche dal Puc, e la possibilità di utilizzare i parcheggi della Regione in viale Trieste nelle ore serali», conclude Mereu, «il problema si può risolvere definitivamente». ( ma. mad. )

