Sport e solidarietà.
11 dicembre 2025 alle 00:20

La SoloWomenRun premia 7 progetti 

Se 14.500 donne che sfilano per le strade di Cagliari indossando una maglietta rosa possono essere un’immagine di grande impatto, il vero spessore della SoloWomenRun si apprezza al momento della premiazione del charity goal . Ieri il direttore organizzativo Andrea Culeddu ha consegnato alle associazioni che si occupano di sostenere il mondo femminile (soprattutto in relazione alle malattie più gravi) sette assegni che serviranno a finanziare i progetti presentati al momento dell’iscrizione dei loro gruppi per la corsa rosa. Tre progetti hanno ricevuto duemila euro, tre ne hanno avuti tremila e il vincitore assoluto ne ha incassato cinquemila. Ancora una volta è stata l’associazione “Abbracciamo un sogno”, dell’inarrestabile Dolores Palmas, a ottenere il primo premio con un articolato progetto di sei mesi che punta a percorsi d’arte (scrittura, fotografia, pittura), «per rinascere dopo la cura». Seconde a pari merito “Passu Passu”, “Giardino di Lù” e “Mai più sole... Karalis Pink Team”, terzi i progetti di “UICI Oristano e La forza delle donne”, “F&G Fit & Dance” e “Le Belle Donne” di Oristano.

Per tutti, l’appuntamento è rinnovato per domenica 8 marzo 2026, quando andrà in scena l’edizione del decennale di SoloWomenRun. Iscrizioni aperte dal 15 dicembre online e per i gruppi. Come sempre arriveranno donne da tutte l’Isola ma anche dalla Penisola. E intanto la Calabria sta organizzando una corsa simile con la consulenza degli organizzatori cagliaritani.

