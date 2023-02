la SoloWomenRun cambia:  partenza e arrivo alla fiera  

Una prima certezza: domenica 5 marzo a Cagliari ci saranno più di diecimila maglie rosa sul percorso della SoloWomenRun, che torna dopo lo stop per la pandemia. La corsa dei record, la corsa solidale che restituisce i soldi dell’iscrizione destinandoli a progetti a loro volta in competizione tra loro, sta svelando i propri dettagli e ce ne sono di molto innovativi.

Il percorso

Uno, forse il più evidente, è quello che riguarda il percorso. Al singolare, perché, anche se le manifestazioni sono due (una agonistica, l’altra no), il tracciato è lo stesso: la Challenge lo percorrerà due volte per completare i 10 km previsti, la Open una sola, per 5 chilometri di corsa (chi vuole), ma più facilmente camminata. La partenza non sarà più nella zona di via Roma o largo Carlo Felice come era sempre stato nelle sei edizioni (cinque disputate, una annullata ma onorata dal Charity Goal), ma all’interno della Fiera. Una situazione molto comoda dal punto di vista logistico, della sicurezza e - perché no? - anche dell’impatto sul traffico cittadino.

Le partecipanti

A capo dell’organizzazione è salito Andrea Culeddu, bravo a mettere insieme diversi soggetti e raccogliere il testimone di 42K e Miramar. L’obiettivo era provare a raggiungere le 10mila iscritte (tutte donne, come prevede la manifestazione), ma, a due settimane dal via, quella cifra è stata abbondantemente superata e l’obiettivo si sposta verso quota 12mila. Un obiettivo verosimile, dato che nelle ultime giornata il flusso delle iscrizioni è stato abbondante: «Riceviamo tante mail, le donne ci stanno chiedendo se è ancora possibile iscriversi, le associazioni hanno a loro volta richieste al loro interno. Siamo partiti lenti ma siamo davvero soddisfatti», dice Culeddu. La stragrande maggioranza partecipa a titolo non competitivo ma le agoniste iscritte sono già 150, cioè più che nel 2020. Sono state invitate tutte le passate vincitrici della SoloWomenRun. ( c.a.m. )