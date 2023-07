La SoloWomenRun abbraccia un sogno 

L’appuntamento per l’edizione 2024 è già fissato: «Correremo domenica 3 marzo e sarà un’edizione nella quale vogliamo dare più spazio alle associazioni, dar loro il modo di avere maggiore visibilità per il loro operato, soprattutto il giorno della manifestazione». Di fatto, la SoloWomenRun del prossimo anno è iniziata ieri nella sala consiliare del Comune di Cagliari, quando l’organizzatore Andrea Culeddu ha annunciato la data, non prima di aver concluso nel modo migliore l’edizione 2023. Come? Consegnando i premi alle vincitrici del Charity Goal, vera gara nella gara, probabilmente quella più importante e che rende la SWR una manifestazione speciale. Cinque assegni (il più consistente da 5.000 euro) sono stati consegnati ad altrettante associazioni che hanno partecipato presentando progetti solidali e iscrivendo un altissimo numero di partecipanti alla corsa o alla camminata.

I migliori progetti

La commissione giudicante ne ha premiato cinque e a vincere è stato il gruppo “Abbracciamo un sogno”, che ha la propria base all’ospedale oncologico di Cagliari ed è coordinato con straordinaria energia dall’infermiera Dolores Palmas: «Abbiamo iniziato da un anno a portare un gruppo di pazienti fuori dalla loro realtà quotidiana, a vivere dei percorsi di rinascita assieme a una psiconcologa», spiega, illustrando il progetto. «Chi è in cura vive una sorta di stop alla propria vita, questo è un modo per dare gli strumenti per riprendersi la vita. È un aspetto fondamentale, almeno quanto la cura medica o chirurgica. Si sta insieme, si svolgono attività, si vive la realtà quotidiana da un altro punto di vista».

L'assessora Marina Adamo e la presidente della Commissione Pari Opportunità, Stefania Loi, hanno consegnato il secondo premio ai gruppi “Mai più sole-Karalis Pink Team” e “Il giardino di Lu”, mentre il terzo premio è andato, anche questo ex aequo, a “Passu passu” e “Lebelle donne” di Oristano. «La corsa è una metafora della voglia di andare avanti e superare le difficoltà. Ele donne in questo sono più forti», ha detto Adamo. «Un grazie infinito a tutte le donne che si mettono in gioco e agli omini che le sostengono», ha chiosato Loi, che lo scorso 5 marzo ha partecipato anche alla corsa tra le 12mila donne in maglia rosa.

