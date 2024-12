La solita Atalanta  travolge il Cesena e passa ai quarti 

Atalanta 6

Cesena 1

Atalanta (3-4-2-1) : Rui Patricio (33’ st Rossi); Toloi, Hien (19’ st Sulemana), Djimsiti (19’ st Godfrey); Palestra, De Roon, Pasalic (6’ st Brescianini), Zappacosta; Samardzic, De Ketelaere (6’ st Zaniolo); Retegui. Allenatore Gasperini.

Cesena (3-4-2-1) : Pisseri; Ciofi (29’ st Curto), Piacentini, Pieraccini; Adamo (37’ st Hraiech), Mendicino, Bastoni (15’ st Chiarello), Celia; Tavsan (15’ st Francesconi), Kargbo (29’ st Ceesay); Van Hoijdonk. Allenatore Mignani.

Arbitro : Perenzoni di Rovereto.

Reti : pt 4’ Zappacosta, 8’ De Ketelaere, 27’ Samardzic, 35’ De Ketelaere; st 9’ Brescianini, 26’ Samardzic, 45’ Ceesay.

Note : ammoniti Djimsiti, Toloi e Bastoni per gioco falloso.

Bergamo. Con quattro gol prima dell’intervallo e due nella ripresa, l’Atalanta supera agevolmente il Cesena per 6-1 nell’ottavo di Coppa Italia a Bergamo e approda ai quarti dove troverà il Bologna. Zappacosta e De Ketelaere chiudono la pratica nei primi 8’, Samardzic e lo stesso belga arrotondano già al 35’. Al rientro in campo Brescianini e ancora Samardzic per i padroni di casa e Ceesay al 90’ per gli ospiti chiudono il tabellino.

I nerazzurri vanno a segno alle prime due occasioni. Al 4’ il laterale sinistro allunga per De Ketelaere che scarica per Djimsiti, bravo a ridarla proprio a Zappacosta che apre il piatto destro nell’angolino lontano. All’8’ invece è Retegui a ridarla all’indietro al fiammingo che infila il portiere. I romagnoli sbucano in area al 15’ col capitano Cioffi che alza di sinistro dal corner. Non fa male nemmeno il tentativo successivo su punizione di Bastoni, finito alto. Samardzic al 27’ segna il terzo gol a conclusione del triangolo con Pasalic e Retegui.

La ripresa inizia con la cinquina di Brescianini, appena entrato insieme a Zaniolo: l’olandese, steso da Bastoni, tocca la punizione in area per Toloi che smarca il sinistro del centrocampista. Al 15’ ci provano Zaniolo, fermato in angolo da Piacentini, e Djimsiti dal limite. Al 20’ ancora l’ex romanista impegna il portiere. Al 26’ Samardzic firma la seconda doppietta della serata tirando di destro sul servizio di Zaniolo. Al 90’ Ceesay segna di destro il gol della bandiera sul contropiede rifinito da Francesconi.

RIPRODUZIONE RISERVATA