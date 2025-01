La solita Atalanta ne segna cinque allo Sturm Graz 

Atalanta 5

Sturm Graz 0

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi; Toloi, Hien, Kolasinac (26’ st Djimsiti); Palestra (1’ st Cuadrado), De Roon (19’ st Ederson), Pasalic, Zappacosta; Samardzic (19’ st Brescianini); De Ketelaere, Retegui (1’ st Lookman). Allenatore Gasperini.

Sturm Graz (4-3-1-2) : Scherpen; Malic, Aiwu, Wüthrich, Lavalée; Yalcouye (24’ st Zvonarek), Gorenc Stankovic, Chukwuani (33’ st Hierländer); Kiteishvili (46’ st Grgic); Camara (1’ st Jatta), B›ving (24’ st Horvat). Allenatore Saumel.

Arbitro : Rumsas (Lituania).

Reti : pt 12’ Retegui; st 13’ Pasalic, 18’ De Ketelaere, 45’ Lookman, 49’ Brescianini.

Note : ammonito Samardzic.

Bergamo. L’Atalanta non si smentisce, domina per 90’ e rifila allo Sturm Graz cinque reti che le valgono vittoria e certezza di disputare i playoff per gli ottavi di finale di Champions League. Ieri sera a Bergamo non c’è stata partita, la Dea avrebbe potuto segnare altre cinque reti (e due le ha fatte, ma sono state annullate per fuorigioco) e ha ancora la possibilità di qualificarsi direttamente tra le prime otto saltando gli spareggi. Speranza tuttavia flebile: la squadra di Gasperini deve attendere i risultati di chi le sta davanti e vincere l’ultima gara prevista in casa del Barcellona, al Camp Nou. Impresa complicata ma non impossibile per chi ha già vinto a Liverpool.

La cronaca è farcita di occasioni dell’Atalanta, che potrebbe segnare già al 5’ quando Hien di testa non trova lo specchio. All’11’ l’unica opportunità per gli austriaci (eliminati), con Camara che davanti alla porta manda a lato. Sul ribaltamento passa l’Atalanta con un semplice appoggio in rete di Retegui. Poi le occasioni in serie per De Ketelaere, Zappacosta, Samardzic e ancora Retegui. Nella ripresa entrano Lookman e Cuadrado: al 13’ il colombiano serve a Pasalic l’assist del 2-0, al 18’ De Ketelaere segna il terzo gol, al 90’ Lookman di testa cala il poker, al 94’ il sigillo di Brescianini. Reti annullate a De Ketelaere e Zappacosta.

