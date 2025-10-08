VaiOnline
Serie C.
09 ottobre 2025 alle 00:37

La solidità della Torres garanzia di equilibrio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Rimini sprofonda: agli 11 punti di penalizzazione già sulle spalle deve aggiungerne un altro, così da scendere ulteriormente in una graduatoria che lo vede già ultimo per distacco e, di fatto, quasi condannato alla retrocessione quando in campionato sono state giocate solo otto partite delle 38 previste. I romagnoli sono attualmente a -4 e il Perugia, penultimo, è a quota 3.

La vicenda interessa perché la squadra gioca nel girone B della Serie C, lo stesso della Torres che sinora ha incamerato 5 punti ed è in zona playout. Nel medesimo raggruppamento c’è la Ternana allenata da Liverani, ex tecnico del Cagliari, la quale ha 13 punti e ne rischia 2 di penalizzazione. Punizioni possibili legate in entrambi i casi a problemi economici: il Rimini non ha presentato nei tempi previsti la fideiussione utile a garantire gli stipendi e non ha versato le ritenute Irpef di maggio e giugno; gli umbri non hanno pagato entro il primo agosto stipendi e altri compensi.

Il tutto per dire che invece la Torres, in difficoltà sul campo, dal punto di vista societario naviga in acque tranquille. Paga regolarmente e onora gli impegni: una società solida è garanzia di sopravvivenza e di programmazione serena. Chi va oltre le proprie possibilità viceversa rischia di andare a fondo. I sassaresi sono reduci da due stagioni esaltanti, con la disputa dei playoff, e pochi mesi fa hanno deciso di dare una svolta al progetto. Rosa più giovane, nuovo tecnico (anch’egli una scommessa), diverso modulo di gioco. Le difficoltà erano da mettere in conto, un periodo di assestamento iniziale era prevedibile. Pochi giorni fa l’attaccante Antonio Loi della Cos (Serie D) intervenendo su Radiolina e riferendosi alla Torres ha parlato di un «brutto momento» per i rossoblù legato all’età media più bassa e al cambiamento dell’obiettivo: i ragazzi meno esperti «nei professionisti affrontano un livello alto» e in quel contesto quando ci si trova in difficoltà «non è facile riprendersi».La squadra deve uscire da questo momento negativo e ha le potenzialità per farlo. Con una società solida alle spalle, che per il momento ha ritenuto di non cambiare guida tecnica mostrando convinzione nel progetto, è più facile raggiungere l’obiettivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cagliari

Parcheggi scomparsi, la guerra dei numeri

l Artizzu, Madeddu
Il delitto di Palau

Incontri in barca e richieste di aiuto: stretta sui complici

Dopo il sopralluogo a Conca Entosa, oggi i Ris sullo yacht di famiglia 
Andrea Busia
Cronaca

Scontro sulla Statale, un morto

L’incidente a Villasor, vittima un operaio 45enne di Serramanna 
Maurizio Pilloni Ignazio Pillosu
L’operazione

Narcotraffico, coinvolto anche uno dei rapitori di Augusto De Megni

Il 74enne Sebastiano Murreddu, di Orune per il Gip ha un alto spessore criminale 
Francesco Pinna
Ogliastra

L’arsenale era a casa di Locci

Roberto Secci
Bilancio

Il Governo accelera sulla Manovra

Il disegno di legge sul tavolo del Consiglio dei ministri entro metà ottobre  
L’inchiesta

«Siamo mafiosi, Cortina è nostra»

Arrestati tre ultras laziali. Il Pm: puntavano agli appalti dei Giochi invernali 