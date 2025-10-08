La solidità della Torres garanzia di equilibrio 

Il Rimini sprofonda: agli 11 punti di penalizzazione già sulle spalle deve aggiungerne un altro, così da scendere ulteriormente in una graduatoria che lo vede già ultimo per distacco e, di fatto, quasi condannato alla retrocessione quando in campionato sono state giocate solo otto partite delle 38 previste. I romagnoli sono attualmente a -4 e il Perugia, penultimo, è a quota 3.

La vicenda interessa perché la squadra gioca nel girone B della Serie C, lo stesso della Torres che sinora ha incamerato 5 punti ed è in zona playout. Nel medesimo raggruppamento c’è la Ternana allenata da Liverani, ex tecnico del Cagliari, la quale ha 13 punti e ne rischia 2 di penalizzazione. Punizioni possibili legate in entrambi i casi a problemi economici: il Rimini non ha presentato nei tempi previsti la fideiussione utile a garantire gli stipendi e non ha versato le ritenute Irpef di maggio e giugno; gli umbri non hanno pagato entro il primo agosto stipendi e altri compensi.

Il tutto per dire che invece la Torres, in difficoltà sul campo, dal punto di vista societario naviga in acque tranquille. Paga regolarmente e onora gli impegni: una società solida è garanzia di sopravvivenza e di programmazione serena. Chi va oltre le proprie possibilità viceversa rischia di andare a fondo. I sassaresi sono reduci da due stagioni esaltanti, con la disputa dei playoff, e pochi mesi fa hanno deciso di dare una svolta al progetto. Rosa più giovane, nuovo tecnico (anch’egli una scommessa), diverso modulo di gioco. Le difficoltà erano da mettere in conto, un periodo di assestamento iniziale era prevedibile. Pochi giorni fa l’attaccante Antonio Loi della Cos (Serie D) intervenendo su Radiolina e riferendosi alla Torres ha parlato di un «brutto momento» per i rossoblù legato all’età media più bassa e al cambiamento dell’obiettivo: i ragazzi meno esperti «nei professionisti affrontano un livello alto» e in quel contesto quando ci si trova in difficoltà «non è facile riprendersi».La squadra deve uscire da questo momento negativo e ha le potenzialità per farlo. Con una società solida alle spalle, che per il momento ha ritenuto di non cambiare guida tecnica mostrando convinzione nel progetto, è più facile raggiungere l’obiettivo.

