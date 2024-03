LA SOLIDARIETà VA DI CORSA: scacciamo i pensieri negativi 

Da tutta la Sardegna ma anche dalla Penisola. Fiammetta, Giuliana, Anna e Sandra arrivano addirittura da Cento (Ferrara) e col loro gruppo, il Ramo Rosa, promuovono il benessere e la cultura: «Quando possiamo, diffondiamo il nostro “rosa” in tutte le città d’Italia per portare a casa il “rosa” delle altre città. Cagliari è meravigliosa, ricca di storia e cultura, ma abbiamo notato, anche, di tanti sorrisi».

Scambi culturali, benessere in tutte le sue forme, prevenzione e solidarietà, ognuno promuove messaggi di grande valore: “Di Cancro si vive”, lo slogan dell’associazione Abbracciamo un sogno, di Cagliari, che con ben 2235 partecipanti alla Open di 5 km, dal 2010 finanzia progetti a sostegno delle pazienti oncologiche: «Chi ha la fortuna di non attraversarla, dovrebbe aiutare gli altri a fare in modo che questa malattia non prenda alla testa, coi pensieri negativi», dice Maria Dolores Palmas, presidente del gruppo, che peraltro negli anni ha partecipato sempre con grandi numeri alla manifestazione. Entusiasmo anche per “Passu passu”, di Serramanna: «Anche quest’anno ci siamo divertite tantissimo, eravamo in 400, ma in passato siamo state anche 700. È bello poter promuovere lo sport in tutte le fasce d’età, per il benessere e la prevenzione», dice la presidente Paola Morelli.

E a proposito di prevenzione, da Pimentel, in prima fila, con striscioni e parrucche rosa, le 1235 donne “guidate” da Maria Fois Maglione. “Il giardino di Lu” supporta la ricerca sul tumore ovarico, con assegni di studio: «L’ultimo è stato destinato alla Fondazione Veronesi, una borsa di studio di 33.000 euro. Il 16 marzo riapriremo, avremo una bella fioritura nel nostro giardino: venite a trovarci nello spazio dedicato alle donne, dove fioriranno solo tulipani rosa». Assieme ai tulipani, fioriranno tante iniziative, in grado di colorare di valori ed entusiasmo la vita delle persone che hanno la fortuna di conoscere queste meravigliose associazioni.

