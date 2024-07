La solidarietà supera la burocrazia  

Ha gli occhi lucidi Tonina Contu. Non riesce a trattenere le lacrime la mamma coraggio. E questa volta non per la rabbia, ma per la gioia.Quel letto elettrico che l’Asl non le ha fornito per suo figlio Andrea Argiolas, 38 anni, affetto da una malattia rara, unico in Sardegna (solo 20 casi nel mondo), a casa sua è arrivato lo stesso, e con tanto di materasso antidecubito.

A regalarglielo, dopo avere letto la storia di Andrea su L’Unione Sarda, è stato il dottor Roberto Giglio titolare della farmacia in via San Benedetto. «Questa città mi ha dato e mi dà tanto», ha detto Giglio, «e io non posso che sdebitarmi aiutando, per quando mi è possibile, i suoi abitanti, come ho sempre fatto nei posti dove sono stato».

La vicenda

La situazione ormai era diventata insostenibile. Tonina Contu era stata costretta a rivolgersi a un falegname per far adattare un vecchio letto, «perché nonostante le nostre richieste, per un presidio che ci spetta di diritto, ci hanno detto che Andrea non ne aveva diritto perché non sarebbe in una “area critica”. Una cosa assurda dal momento che Andrea è in questa condizione da quando è nato».

Poi però è arrivato il dottor Giglio: «Non ce lo aspettavamo e davvero non sappiamo come ringraziarlo», aggiunge Contu, «ci ha fatto un regalo enorme. Tra l’altro ci ha portato anche un nuovo materasso perché quello che c’era prima non andava bene».

Una volta liberata la stanza dal vecchio letto, il personale della farmacia è potuto andare a montare il nuovo letto.

«Mi ha colpito tantissimo la storia di Andrea», dice Giglio, «così sono andato subito a trovarlo e mi sono fatto dire dai genitori di cosa avesse bisogno. Poi abbiamo portato il letto con la spondina e il materasso anti decubito per cercare di farlo stare il meglio possibile. In seguito cercheremo di aiutarlo anche per altre cose». Quartu, aggiunge il farmacista, «mi dà lavoro, mi dà da vivere e io riverso parte del mio guadagno verso chi ha bisogno, credo che sia il minimo».

La ricerca

Risolto un problema, ne resta un altro e la battaglia di Tonina Contu e tutt’altro che finita. Andrea infatti rischia di soffocare senza l’apparecchio per la tosse. Adesso sono lei e suo marito che ogni giorno devono aspirare la saliva in eccesso con un’operazione tutt’altro che facile.

«Non mi fermerò fino a quando l’Asl non ci darà questo apparecchio», dice ancora Contu, «sono pronta a fare un esposto alla Procura. Ma si rendono conto che Andrea può morire soffocato se non gli aspiriamo la saliva?». Anche in questo caso, «mi hanno detto che mio figlio non è in area critica».Andrea Argiolas è affetto da “encefalopatia metabolica 3 metil glutaconico aciduria". Unico caso in Sardegna, soltanto venti nel mondo. Non ha mai parlato, né camminato. Un giovane uomo con la mente e il corpo di un bambino, che ha bisogno costante di essere seguito dai genitori che devono lottare ogni volta per avere farmaci e presidi.

RIPRODUZIONE RISERVATA