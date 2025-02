La solidarietà riapre la mensa dei poveri 

Alle 11,30, mezz’ora prima dell’apertura, fuori c’è già la fila. Dopo una settimana di disagi, ieri mattina, i bisognosi sono tornati alla mensa del viandante che ha riaperto le porte, dopo la raffica di furti dei giorni scorsi. Ed è stata festa grande. Per i vincenziani che hanno potuto garantire di nuovo il servizio in locali finalmente messi in sicurezza, per gli ospiti che hanno potuto di nuovo ricevere un pasto caldo e per tutte le associazioni che hanno contribuito a questa rinascita.Gli agricoltori di Coldiretti hanno donato un grosso carico di frutta e verdura, mentre tantissimi cittadini hanno lasciato la “spesa sospesa” per i bisognosi al mercato di Campagna Amica.

La ripartenza

Un benvenuto, un bentornato e una preghiera, hanno preceduto la distribuzione del pasto, servito ieri dai volontari della Madonna della povertà.«Riapriamo con tanto entusiasmo» dice il presidente della mensa Marco Pilleri che ha fatto gli onori di casa assieme alla presidente del Consiglio Centrale delle conferenze vincenziane di Quartu, Sandra Mattana, e alla vice presidente della mensa Daniela Usai, «e vogliamo ringraziare soprattutto le suore della Congregazione delle Figlie della carità che ci mettono a disposizione questi locali e che ci sono state vicine in questi giorni difficili. E ancora il Comune e tutte le associazioni. Speriamo che queste cose non accadano più».

Gli ospiti

E mentre in cucina ci si prodiga per impiattare gnocchetti al ragù, in sala sono già tutti seduti composti in attesa del pasto. stata una settimana difficile» dice Khamal, 52 anni, commerciante marocchino che ha perso il lavoro a causa di un incidente stradale, «mi sono arrangiato per riuscire a mangiare almeno qualcosa. Vengo in mensa da 15 anni, questa è la mia casa». Nel tavolo di fronte c’è Umberto 60 anni, «io facevo il cameriere. Poi la pizzeria dove lavoravo ha chiuso e non ho più trovato niente. Io vengo sempre a mangiare qui, mi trovo molto bene. Adesso ho una casa ma prima dormivo anche nei cimiteri, dove capitava». Anche Ignazio 64 anni non ha un lavoro e dorme per strada: «Sono invalido al cento per cento e non posso fare niente. Prima facevo l’autista poi mi sono ammalato e ho perso tutto. In questi giorni che la mensa era chiusa non sapevamo come fare».

Il sollievo

Sono tornati in questo speciale ristorante anche Claudio 63 anni e Patrizia 68, marito e moglie. «Abbiamo finito anche la bombola e non avevamo i soldi per cambiarla. Per fortuna possiamo tornare a mangiare qui. E non è solo questione di trovare un pasto caldo, ci mancava anche la compagnia che troviamo, le chiacchiere con gli altri».Cinzia 55 anni, vive in una struttura, «prima abitavo con mio padre, poi lui è morto e ho perso tutti, la famiglia e la casa» racconta, «ho fatto molta fatica in questi giorni a trovare qualcosa da mettere sotto i denti. Per fortuna l’incubo è finito».

