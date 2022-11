La solidarietà nel carrello della spesa 

Duecento volontari, dieci supermercati coinvolti e una raccolta stimata sulle dodici tonnellate, la 26esima edizione della Giornata della Colletta alimentare, iniziativa della Fondazione banco alimentare onlus, ha raccolto la generosità della città che, secondo i dati elaborati dall'Unione Nazionale Consumatori, occupa la sesta posizione nella classifica di quelle che hanno subito i maggiori rincari sul paniere di cibi e bevande (+15,7 per cento a ottobre 2022 rispetto allo stesso mese del 2021).

La giornata

«Giornata simbolica per sensibilizzare sulla solidarietà e la condivisione, con un gesto concreto quanto mai necessario in questo momento storico in cui il numero delle famiglie indigenti in città sta aumentando», dice il responsabile olbiese della Colletta22, Daniele Derosas. Un incremento confermato, anche, dall'insufficienza delle scorte donate, a soddisfare le esigenze. «Il cibo raccolto, che viene smistato in tutta la Gallura tra le associazioni sostenute dal Banco alimentare in base al numero delle persone assistite, non basta», aggiunge Derosas. «Con questa raccolta, soddisfiamo le esigenze delle nostre famiglie per circa un mese, con una distribuzione del pacco alimentare ogni quindici giorni», racconta il responsabile della Caritas parrocchiale de La Salette, Piero Varrucciu, che assiste una quarantina di famiglie ma che rischia di chiudere per mancanza di risorse economiche.

La Cittadella

A fotografare la situazione dall’osservatorio della Cittadella della Carità, il vicario della Carità della Diocesi, don Antonio Tamponi, che premette che i dati sulla povertà alimentare, a Olbia, sono molto variabili. «In media, assistiamo 60 famiglie a settimana, con un carrello di spesa e compresi i farmaci, per un totale di acquisti di prodotti alimentari pari a 180mila euro annui», spiega don Tamponi: «Oggi, una famiglia con due figli, uno stipendio di 1.200 euro e un affitto di 700, a Olbia è povera». Se, poi, arrivano le stangate dei consumi del gas e dell'elettricità, la povertà diventa cronica. «È questo il dato che ci preoccupa di più: l'aiuto sulle bollette o sui debiti arretrati, che copriamo con circa 500 euro a famiglia», dice don Tamponi, specificando che nella Diocesi si spendono 150mila euro l'anno per prestiti antiusura o Credito della speranza per chi non riesce ad accedere al credito bancario. E poi, a Olbia si fa sentire la povertà pensionistica: «Con 300 euro al mese di pensione e una casa di proprietà, gli anziani sono poveri», conclude don Tamponi, riconoscendo agli olbiesi una generosità silenziosa e costante.