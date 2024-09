La solidarietà isolana per i libanesi di Tyro 

Un’abbraccio virtuale tra Sant’Antioco e Tyro, in Libano, attraverso i soldati della Brigata Sassari. Ieri mattina, in videocollegamento, il Comune lagunare e la municipalità libanese, gemellate, si sono idealmente riabbracciati e la Brigata ha consegnato simbolicamente alcuni scatoloni contenenti parte dei beni di prima necessità raccolti nei mesi scorsi a Sant’Antioco. La raccolta era stata attivata in collaborazione con la Brigata Sassari, con l’obiettivo di recapitare la solidarietà isolana alla comunità di Tyro, e ha visto impegnate le associazioni di volontariato.

Commossi il sindaco di Tyro Hassan Dbouk e il generale Stefano Messina, in videoconferenza dal Libano. Il collegamento ha ribadito il forte legame tra Sant’Antioco e la municipalità di Tyro, centro che oggi ospita la Brigata Sassari, in missione Unifil in quelle terre martoriate dalla guerra e da una crisi economica e sociale senza precedenti. Il gemellaggio stretto nel 2017 si fonda su un legame che riporta alle origini della storia di Sant’Antioco, fondata da coloni fenici provenienti da quel centro, ed è stato favorito dal generale antiochense Francesco Olla, nel 2017 a capo della missione umanitaria.

