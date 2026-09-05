La solidarietà con il Fantacalcio 

Somiglia molto al Fantacalcio e ne segue le regole, ma con una particolarità: al posto dei giocatori, gli amministratori e i politici locali schierano progetti di pubblica utilità per Iglesias proposti dalle associazioni di volontariato e un montepremi premia i primi tre classificati. Al via la quinta edizione dell’iniziativa “I Campioni della solidarietà”, entrata a far parte dei più coinvolgenti momenti dedicati alla solidarietà. «All’inizio del torneo – spiegano Fabrizio Vinci e Alessandro Floris, ideatori e organizzatori dell’iniziativa – ciascun amministratore sceglie di sostenere uno dei progetti di pubblica utilità presentati dai volontari di Iglesias. I primi tre classificati doneranno il premio in denaro all’associazione e al progetto scelti».

Gli iscritti

A questa edizione parteciperanno 48 amministratori e politici tra deputati, sindaci, assessori e consiglieri regionali e comunali. Il campione in carica è l’assessore e vicesindaco Francesco Melis, che aveva devoluto il montepremi all’associazione Soccorso Iglesias per l’acquisto di defibrillatori poi installati in vari punti della città. «Cercherò – sorride Melis – di difendere il titolo, anche se sarà difficile vista l’agguerrita concorrenza. A parte gli scherzi, ciò che conta sono lo spirito e le finalità dell’iniziativa: in questo senso, a prescindere dai risultati finali, abbiamo vinto tutti».

Si fa squadra

La solidarietà, che supera le divisioni politiche, è il solo motore di un’iniziativa che, quasi per miracolo, mette tutti d’accordo. «Partecipo con piacere – afferma Valentina Pistis, consigliera comunale – perché il Fantacalcio diventa un mezzo per fare del bene. Ci divertiremo sfidandoci e proveremo a vincere, anche se il risultato più importante sarà fuori dal campo». Tra i veterani del torneo c’è il consigliere comunale Marco Loddo: «Ho partecipato a tutte le edizioni senza mai vincere: sono tifosissimo del Cagliari, quindi tendo a comporre la formazione solo con giocatori rossoblù e questo limita fortemente le mie possibilità di vittoria. Ma ciò che conta è l’obiettivo dell’iniziativa».

Il sindaco di Scrafingiu

In questa edizione il Fantacalcio solidale avrà un partecipante d’eccezione: il “sindaco di Scraffingiu”, cioè l’attore comico Alessandro Pili, che accettato di contribuire alla causa: «Mi fa molto piacere – dice Pili – partecipare a questa bellissima iniziativa e ringrazio gli organizzatori per avermi coinvolto». Il campionato si concluderà a dicembre e le premiazioni avverranno la settimana prima di Natale.

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