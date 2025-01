La Soffitta di Peo, il sogno è diventato realtà 

La Soffitta di Peo ha finalmente la sua sede. È stata inaugurata ieri mattina la base operativa dell'organizzazione di volontariato nata da un'idea di Pierpaolo Loddo, scomparso nel 2021 dopo una lunga battaglia contro la sclerosi multipla affrontata sempre con forza, coraggio e con la sua immcabile ironia. La sua volontà è stata portata poi avanti dai suoi familiari e amici, in primis dalla mamma Antonella Deiana. L'obiettivo è quello di sostenere le persone con disabilità fisica o mentale e i loro caregiver nell'affrontare il percorso, questo tracciato di vita nella maniera più serena. Il direttivo ha presentato obiettivi, finalità e le attività che verranno avviate sin da subito nella nuova sede. Si è partiti ieri pomeriggio con i laboratori esperienziali per caregiver, una serie di incontri gratuiti di supporto dove ci si potrà confrontare insieme. La sede, messa a disposizione dal Comune, si trova in piazza Rinascita. All'inaugurazione molto partecipata non è mancata l'Amministrazione con il sindaco Marcello Ladu, l'assessora alle politiche sociali Irene Murru, la commissaria provinciale Marzia Mameli, il consigliere regionale Salvatore Corrias, la referente territoriale Csv Ogliastra Lara Depau e diverse autorità tra cui il parroco don Piero Crobeddu che ha benedetto la sala. Ai laboratori hanno già aderito una decina di famiglie, per chi volesse informazioni chiamare al 3791554563 o scrivere alla mail lasoffittadipeo@gmail.com. (f. me.)

