La soddisfazione dei protagonisti: «Fa molto piacere»  

L’Unione Sarda e il Comitato regionale Sardegna, come nel 2021-2022, premiano al Gran Galà del Calcio sardo i migliori e i goleador dell’ultima stagione. Nella serata di ieri ad Arborea hanno ricevuto le coppe i giocatori che hanno fatto meglio nei due principali campionati sardi: un’iniziativa molto seguita dagli stessi calciatori, ma anche dagli allenatori che hanno votato 3 rivali al termine di ogni partita.

I migliori

In Eccellenza plebiscito per Fabio Cocco, capitano della Nuorese: 33 voti. «Un premio che fa molto piacere, allevia un po’ la delusione della retrocessione», afferma il giocatore: «Ho seguito l’iniziativa tutta la stagione, avvertendo sempre la stima degli allenatori avversari. Me la porterò dietro tanti anni». Per lui attese novità, con una certezza: «Ho già dato disponibilità per restare alla Nuorese con la nuova società». In Promozione i migliori sono Michel Milia del Villamassargia (Girone A, 19 punti), Domenico Saba dell’Usinese (C, 23) e Antonio Pili dell’Idolo (B, 23). Quest’ultimo trionfa due volte, anche come bomber del suo girone a 20 gol: «Essere capocannoniere è sempre importante, essere il migliore vuol dire che gli allenatori mi hanno apprezzato in un torneo difficile». Ora è passato al Tortolì: «Un progetto molto interessante, c’è voglia di far bene».

I bomber

Fra i capocannonieri due imprese. In Eccellenza Andrea Sanna (Tharros, 25 gol) ha vinto la corsa contro Caddeo, Meloni e Palermo (tutti a 23), superati grazie a due poker nelle due giornate finali. «All’ultima andavo in panchina a chiedere come fossero messi gli altri: i miei compagni mi dicevano che anche loro stavano segnando ma non era vero, è comunque servito da stimolo per un risultato insperato», racconta. Per Abdoulaye Mboup del Castiadas (Promozione A) 22 gol pur giocando mezza stagione, perché acquistato a dicembre dal Sant’Elena: «Una bella impresa, volevo la doppia cifra ma poi ho preso fiducia e nelle ultime quattro giornate ci ho creduto sempre più, vedendo il divario scendere». In Promozione C, una coppia in testa: Patrick Ferreira (Coghinas) e Sergio Valenti (Tempio) con 21 gol.

