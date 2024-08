La società rossoblù riapre alla Cina 

Il Cagliari Calcio torna in Cina, proseguendo una partnership avviata nel 2019. E’ stata aperta nei giorni scorsi la scuola di Xiapu (regione del Fujian), l'attività calcistica estiva organizzata dal club rossoblù: due settimane di camp per calciatori e calciatrici locali, si gioca fino al 30 agosto. Dalla Sardegna si sono spostati in Cina per la cerimonia inaugurale il responsabile partnership Matteo Sechi e quello della Cagliari Football Academy, Mattia Belfiori. All'iniziativa hanno aderito i tecnici del Cagliari, che stanno lavorando in Cina coi colleghi locali per definire lo sviluppo a livello calcistico e metodologico. Fra le attività all'interno del camp anche una collaborazione col progetto XPlay, guidato da Marco Marchi e che si sviluppa come modello di insegnamento.

Il progetto

Le relazioni fra il Cagliari e il Governo di Xiapu sono iniziate prima della pandemia e, nel 2020, c'è stata una donazione da parte della città cinese (con l'aiuto della Fondazione Carlo Enrico Giulini) di oltre 150.000 mascherine e prodotti medico sanitari messi a disposizione di ATS Sardegna, Comune di Cagliari ed enti no-profit del territorio. «Non abbiamo mai dimenticato questo gesto straordinario», sottolinea Stefano Melis, direttore generale rossoblù. «Ora inizia un nuovo capitolo nella collaborazione tra il Cagliari e la contea di Xiapu nel Fujian. Non vediamo l'ora di ospitare qui una delegazione del governo locale, per approfondire le tante opportunità della partnership e crescere insieme».