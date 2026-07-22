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Guspini.
23 luglio 2026 alle 00:45

La società rinuncia allo stadio, polemica in Consiglio 

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La rinuncia fatta dalla dirigenza Guspini calcio sta facendo discutere i residenti. La comunicazione potrebbe preludere l'abbandono del campo sportivo e rappresenterebbe una sconfitta per l’intero paese e per la sua tradizione calcistica, anche in virtù della fatica e dello sforzo profusi dalla precedente amministrazione per riportare la società a Guspini dopo il trasferimento a Terralba.

A seguito della comunicazione la consigliera, Katia Tolu del gruppo Centrosinistra per Guspini, ha chiesto spiegazioni sui motivi che hanno indotto l’ASD Guspini Calcio alla rinuncia alla gestione dello stadio comunale.

Immediata la risposta dell‘assessora comunale allo Sport Giorgia Massa: «Non è la prima volta che il presidente rinuncia alla gestione dello stadio, è avvenuto varie volte anche con la passata amministrazione. Serve tempo e capire bene i problemi che certamente non si risolvono con annunci mediatici come quelli relativi al campo Renzo Laconi. Colgo l’occasione per informare che questo campo, sottoposto recentemente a lavori di posa del manto di erba sintetica, non ha ancora avuto il collaudo da parte dei vertici dello sport isolano».

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