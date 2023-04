La Società operaia compie 115 anni 

La Società operaia di Serramanna ha compiuto 115 anni. Festa grande in via Serra, nella sede sociale della storica organizzazione di mutua assistenza, a due passi dal Municipio, per la ricorrenza che consegna (in maniera più marcata) alla storia l’organismo fondato nel 1908.

«La società viene costituita con atto pubblico il 4 aprile 1908. Il nome sarà “Mutua assistenza fra gli operai ed artigiani di Serramanna”». con queste parole (una sintesi dell’atto costitutivo della Società Operaia) il presidente del sodalizio Alessandro Casu, 39 anni, saluta la significativa ricorrenza: «Auguri a noi per i primi 115 anni della Società Operaia Serramanna e grazie ai 37 fondatori che firmarono l’atto costitutivo». Marco Putzolu (muratore, scomparso poco tempo fa), Antonello Inconis e Alessandro Casu: ecco gli artefici del rilancio negli ultimi anni della Società operaia che rischiava l’oblio.

Nata nel 1908 - quando la previdenza e lo stato sociale non esistevano - per una forma di mutuo aiuto fra operai e artigiani, oggi la Società ha cambiato scopi. A scorrere l’elenco dei 37 soci fondatori emerge uno spaccato del mondo del lavoro di un secolo e oltre fa. «Tanti auguri da tutti noi», esclama il sindaco Gabriele Littera, che ricorda “i muratori, bottai, barbieri, fabbri e falegnami, sarti, calzolai e fuochisti, che avevano deciso di darsi una mano a vicenda e di farlo seriamente, in modo formale, costituendo un’organizzazione che potesse tutelare ognuno di loro in caso di necessità, per malattia o infortunio, attingendo dai denari versati da ognuno dei soci».

