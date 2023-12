La società medievale rivive in piazza Eleonora 

Tante persone e altrettanta curiosità ha suscitato ieri sera in piazza Eleonora l’iniziativa organizzata dall’Istituto storico arborense che, in collaborazione anche con l’associazione “Memoriae Milites”, ha organizzato “Juigadu nostru de Arbaree”. A pochi passi dalla statua di Eleonora d’Arborea è stato ricreato uno spaccato della società medievale. «In conclusione delle intense attività scientifiche, di alta divulgazione e didattica, sotto Natale l’Istar ha voluto proporre un momento di piacevole intrattenimento, con una immersione in squarci e scorci della vita medioevale e l’occhio sempre rivolto alla Carta de Logu», ha commentato il direttore scientifico, Giampaolo Mele. ( m. g. )

