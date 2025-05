La società La Capannina chiede l’annullamento del Pul 

La società La Capannina, titolare dell’omonimo ristorante affacciato sulla spiaggia di ponente, impugna il Pul. La realtà imprenditoriale di Claudia Comida, leader regionale del sindacato dei balneari, nel settore da più di mezzo secolo, impugna al Tar lo strumento urbanistico comunale che disciplina le attività sul litorale di Tortolì. La società, assistita dall’avvocato Piermario Gatto, chiede l’annullamento del Piano nella parte che riguarda la disciplina e la programmazione delle concessioni demaniali sulla spiaggia di Ponente. Per questa località, il Pul non prevede l’attività di campeggio che, invece, rientra nella concessione originaria di cui la società è titolare. In più, con il Piano che non riconosce l’attività primaria di ristorazione la ditta è limitata su eventuali ampliamenti nell’area del locale. La Capannina è titolare di una concessione di 2.286,68 quadrati, di cui 2.254,42 di area scoperta e 204,31 di area coperta con impianti di facile rimozione. «La mancata inclusione dell’attività di campeggio nella concessione “a progetto” è ingiustificabile», scrive il legale de La Capannina. «Non si vede perché, a parità di superficie autorizzabile tra concessione attuale e concessione allo stato di progetto, alla seconda debba essere preclusa l’attività di campeggio, consentita nella prima. L’esercizio dell’attività di campeggio in area demaniale - insiste l’avvocato Gatto - non è materia riservata a Piani di settore, come afferma il Comune, ma alla pianificazione urbanistica generale». (ro. se.)

