«La società ha fiducia nel nostro progetto» 

Credi nei sogni, si avvereranno. Ed è quello che il Cagliari Primavera di Fabio Pisacane ha fatto mercoledì, vincendo la semifinale di Coppa Italia Primavera ad Assemini contro la Juventus e qualificandosi alla finale col Milan del 9 aprile, traguardo mai raggiunto prima. Vinciguerra e compagni, dodicesimi in campionato, in Coppa hanno cominciato a scrivere un pezzo di storia del club, al quale andrà aggiunto un lieto fine.

Un gruppo di giovani che non ha mai smesso di crederci, dove ognuno di loro, da capitan Vinciguerra a Bolzan (capocannoniere della squadra con 8 reti), Iliev, Grandu, Arba insieme a tutti gli altri hanno dimostrato sempre grinta e carattere. Sotto la guida di un fidato condottiero come Pisacane, hanno imparato cosa significa indossare la maglia del Cagliari, sentendola come una seconda pelle e onorandola in ogni match. E questo non può che essere motivo d'orgoglio per il loro tecnico, che ha sempre sottolineato come infondere i valori del club fosse un fattore fondamentale per la riuscita degli obiettivi. Un allenatore che si è sempre detto fiero del suo gruppo.

Pisacane, che emozione è essere il primo allenatore del Cagliari a portare la Primavera in finale di Coppa?

«Un'emozione enorme, un motivo di orgoglio e responsabilità. Questo traguardo è il risultato del lavoro di squadra e della fiducia della società nel progetto. Abbiamo fatto un passo importante, ma l'obiettivo è completare il percorso nel migliore dei modi».

Si sarebbe mai aspettato di raggiungere un traguardo così importante all'inizio della sua carriera da allenatore?

«Il calcio è fatto di sfide e sogni. Ho sempre ambito a fare qualcosa di significativo, ma ciò che conta è l'impegno quotidiano. Questi risultati sono frutto di lavoro, crescita e mentalità che cerchiamo di costruire con i ragazzi. Per me è un passo importante, ma la cosa che conta di più è vedere i giocatori migliorare, sia come calciatori che come uomini».

Il raggiungimento della finale può aiutare l'entusiasmo anche in chiave campionato?

«Assolutamente. Le vittorie danno fiducia e spinta, anche per il campionato, ma bisogna evitare l'appagamento. L'obiettivo è continuare a crescere con umiltà, dando il massimo in ogni competizione. La mentalità vincente si costruisce così: vivendo ogni partita come una finale».

Qual è il segreto per gestire al meglio un gruppo di giovani? C'è qualche ragazzo che l'ha stupita particolarmente?

«Con i giovani la gestione è diversa rispetto ai più grandi: bisogna essere un punto di riferimento, ascoltare e aiutarli a crescere, mantenendo equilibrio tra stimolo e protezione. Il nostro lavoro è metterli nelle migliori condizioni per esprimersi. Se qualcuno mi ha stupito? Tutti hanno fatto un percorso di crescita, ma più che parlare di singoli, voglio sottolineare la forza del gruppo. Compattezza e spirito di squadra sono stati il nostro vero valore aggiunto».

Che partita sarà domenica contro l'Inter?

«Mi aspetto una gara intensa contro una formazione di qualità. Sarà una sfida difficile, veniamo da giorni importanti ma andremo a Milano con la nostra identità, pronti a lottare su ogni pallone e a fare una grande partita, con umiltà e determinazione».



