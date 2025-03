«La società di gestione assuma il personale» 

Un ritardo tira l’altro. E i tempi di apertura del Margherita di Savoia rischiano di allungarsi nuovamente. Non mancava solo l’autorizzazione dei vigili del fuoco, ma anche il nullaosta della Soprintendenza e il cambio di destinazione d’uso per far sì che l’ex casa di riposo diventi una comunità integrata che punta su l’integrazione sociale e il mantenimento dell’autonomia dei propri ospiti.

L’ostacolo

I passaggi burocratici sono stati siglati, ha spiegato l’assessora all’Urbanistica e patrimonio, Giorgia Cherchi: «L’amministrazione comunale ha sbrigato tutte le pratiche relative alla riapertura del Margherita di Savoia. Abbiamo ottenuto il rilascio della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) da parte dei Vigili del fuoco e il nullaosta da parte della Soprintendenza ai Beni Storici e culturali per le Province di Cagliari e Oristano. Adesso, è la ditta che si deve occupare di sbrigare tutte le pratiche inerenti anche – e soprattutto - l’assunzione del personale. La gestione della struttura sarà appunto una comunità integrata per la quale il fulcro dell’attenzione verte sull’integrazione sociale della persona ospitata».La società cooperativa che si occuperà della gestione della struttura è la “Medihospes” che ha sede a Roma.

I lavori

La struttura è stata al centro di lavori importanti, costati 32 milioni. Gli interventi principali: la riqualificazione delle aree interne, l’installazione sistema di domotica, completamento degli impianti elettrico, idraulico, antincendio, climatizzazione, riscaldamento, sicurezza. Il 9 febbraio 2023 è stato firmato il contratto con la società cooperativa Medihospes, alla quale venne affidata la gestione della struttura.

La polemica

In Consiglio Comunale, i consiglieri di minoranza Luigi Biggio e Simone Saiu hanno criticato la Giunta: «Nonostante i tanti annunci di riapertura, è da troppo tempo che vengono accampate scuse improbabili per rinviarla. L’ultima è stata la mancanza di una autorizzazione dei vigili del fuoco che, secondo l’assessora, sarebbe stata rilasciata da lì a poco. Prima si trattava dell’ascensore e, ancora prima, nel 2023 la responsabile di Medihospes dichiarò che avrebbero aperto entro la fine dell’estate. Fatto sta che, dopo la chiusura di Casa Serena, la città è ancora senza una casa di riposo e gli anziani sono costretti a trasferirsi altrove o nei b&b della città». La struttura venne chiusa negli anni Duemila e gli ospiti furono trasferiti al secondo piano di Casa Serena. Che poi ha chiuse lasciando di fatto la città senza uno spazio per ospitare gli anziani.

