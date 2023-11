La società di Gasparri  nel mirino di Report 

Maurizio Gasparri, ex vicepresidente del Senato da qualche giorno (gli è subentrata Licia Ronzulli), finisce nel mirino della trasmissione Report di Sigfrido Ranucci per alcuni «interessi privati» che non sarebbero mai stati dichiarati in Parlamento. Al centro dell’inchiesta c’è la Cyberealm, «misteriosa società di sicurezza informatica, di cui Gasparri è presidente». Ne fanno parte «manager e collaboratori, sia ufficiali che occulti, con un passato imbarazzante e legati ai servizi segreti di altri Paesi. Alcuni di loro in questo momento sono impegnati materialmente nel conflitto israelo-palestinese in attività sensibili. Gasparri ha di fatto tessuto per loro relazioni istituzionali per l’assegnazione di commesse tenendo all’oscuro il Senato. Commesse che riguardano tutti i suoi ruoli istituzionali». La vicenda ha scatenato molte polemiche, con diversi esponenti politici che chiedono chiarezza e verifiche. Per Angelo Bonelli (Avs), Gasparri deve lasciare la vigilanza Rai. Per il M5S è Vittoria Baldino, vicecapogruppo a Montecitorio, a prendere una posizione netta: «Qui siamo di fronte al solito utilizzo distorto delle istituzioni, che vengono piegate ad interessi personali e particolari, con buona pace di tanta gente onesta che ha ingenuamente creduto nel nuovo volto del centrodestra». Intanto domani ci sarà l’ufficio di presidenza e potrebbe essere un’occasione per parlarne.

RIPRODUZIONE RISERVATA