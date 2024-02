La Società di equitazione è salva 

La chiusura è scongiurata: la Società oristanese di equitazione non lascia l’impianto di Sa Rodia. Il Comune ha approvato il progetto per la realizzazione di un impianto per il trattamento dei reflui, indispensabile per portare avanti le attività del centro sportivo nel rispetto delle norme a tutela dell’ambiente.

L’urgenza

L’intervento avrà un costo di 42mila euro e, data l’urgenza, sarà la stessa società ad occuparsi della realizzazione delle opere. Una soluzione arrivata in extremis. Anzi, a dire il vero, con qualche giorno di ritardo rispetto all’ultimatum che la Soe aveva lanciato al sindaco dopo che, nel settembre scorso, un’ispezione dei carabinieri del Nucleo operativo di Cagliari aveva messo in luce la presenza di cumuli di letame ammassati in un terreno confinante con il campo prova di Sa Rodia. Al gestore della struttura era stato ordinato l’immediato smaltimento, per il quale il presidente Angelo Bresciani aveva chiesto una proroga con la speranza che, nel frattempo, l’amministrazione civica trovasse una soluzione definitiva. Per settimane, invece, dagli uffici comunali nessuna risposta.

L’ultimatum

Fino all’ultima perentoria comunicazione della Soe, datata 22 dicembre, in cui si chiedeva al primo cittadino se vi fosse «la volontà di effettuare urgentemente i lavori necessari entro e non oltre la data del 31 gennaio 2024». Il Consiglio direttivo aveva inoltre deliberato «in difetto di quanto richiesto, la cessazione dell’attività didattico-sportiva e la resa della struttura al Comune, previo allontanamento di tutti i cavalli scuderizzati».

Il progetto

Nell’ultima riunione, la Giunta ha dato il via libera al progetto, redatto dall’agronomo Pierpaolo Matta, che prevede la realizzazione di una platea di calcestruzzo armato per confinamento dello stallatico (concime organico naturale), in cui si completi la maturazione del letame in attesa di riuso agronomico (minimo 90 giorni). La struttura sarà realizzata tenendo conto del massimo fabbisogno del maneggio, dotato di 51 box, nonostante mediamente ospiti una dozzina di cavalli. Per far fronte alla spesa l’esecutivo ha approvato una variazione di bilancio di 372mila euro che comprende (oltre ai 42mila per l’impianto Soe) anche 150mila euro per la manutenzione del verde, 80mila per i lavori di riqualificazione di piazza Manno e 100mila per eseguire i lavori di bonifica della discarica di Pauli Mattauri.

