La società conferma: la Cos chiederà di essere ripescata dopo la retrocessione 

Tertenia. «La Cos farà domanda di ripescaggio». Dopo l’annuncio dell’allenatore Francesco Loi arriva la conferma del segretario Franco Palleschi: «Al momento la priorità è la preparazione della documentazione necessaria per ottenere il contributo regionale di circa 90mila euro. Bisogna rendicontare le spese delle trasferte, indicare dove si sono svolte e chi ha partecipato, i minuti giocati dai calciatori e altre informazioni. Un lavoro abbastanza impegnativo. Sono due i modelli da presentare, il 3C relativo al consuntivo e il 3D relativo all’autocertificazione della documentazione da parte del presidente della Figc sarda».

Stagione no

La ferita per la caduta in Eccellenza è ancora aperta. «La retrocessione non è stata ancora metabolizzata», continua Palleschi, al 43esimo anno nel ruolo di segretario, «il tecnico Loi si è assunto tutta la responsabilità per quanto accaduto e questo non può che fargli onore, solitamente si cercano capri espiatori. Non è stato il suo caso e non è da tutti. È stata una stagione storta, con tantissimi infortuni gravi, in particolare nella prima parte. Sono mancati sette, otto giocatori e si sono aggiunte le squalifiche. Nel finale di torneo in quattro incontri siamo stati in vantaggio sino a pochi minuti dallo scadere: otto punti lasciati per strada che ci avrebbero permesso di salvarci. Purtroppo, è andata così».

La domanda

Per quanto riguarda la documentazione per il ripescaggio, che andrà presentata tra il 4 e 7 luglio, il segretario gialloblù ha iniziato a verificare ciò che è necessario depositare. «Oltre alla fidejussione di 31mila euro per l’iscrizione alla Serie D, occorrerà aggiungere quella da 24mila essendo una società “non avente diritto”. Bisogna poi versare la tassa di iscrizione di 16mila euro, aumentata in virtù dell’incremento dei premi, quasi raddoppiati, per il progetto “Giovani D Valore” promosso dal Dipartimento Interregionale con il sostegno della Lega Nazionale Dilettanti. Vengono gratificate le società che scelgono la linea verde, utilizzando il maggior numero di giovani calciatori».

