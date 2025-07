La Slovenia tra l’Italia e la finale 

Non ci sarà la rivincita con la Francia di Andrea Giani, che aveva battuto 3-1 gli azzurri nel round robin della Volleyball Nations Leagu maschile. A Ningbo (Cina) i campioni olimpici sono stati battuti per 3-1 dall’emergente Slovenia che domani mattina alle 9 (su Dazn) sfiderà così in semifinale l’Italia di Fefè De Giorgi. Le due squadre si sono affrontate lo scorso 19 luglio a Lubiana: 3-0 per Giannelli e compagni, ma domani sarà un’altra storia. Certo, considerando i recenti confronti con la Francia, quella che si presenta agli azzurri ha tutta l’aria di essere una grande occasione. Da non mancare, anche considerando che nelle sei edizioni si qui disputate (due delle quali, nel 2021 a Rimini e nel 2022 a Bologna, con la finale in casa) l’Italia non è mai salita sul podio.

Ne hanno vinte una a testa (a quota due solo Russia e Francia) Polonia e Brasile che si sfidano alle 13, nell’altra semifinale. I polacchi di Nikola Grbić hanno liquidato (3-0) il Giappone); i verdeoro, primi davanti all’Italia nel round robin, mercoledì avevano spento le illusioni della Cina padrona di casa, battuta 3-1 dopo aver vinto il primo set.

