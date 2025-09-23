La Sla e il fine vita: «Voglio che mi lascino morire» 

Cosa pensa della legge sul fine vita?

«Favorevolissimo: ognuno deve essere libero di decidere cosa fare della propria vita e quando porvi fine».

Lei ha già deciso quando lo farà?

«Nel momento in cui avrò una crisi respiratoria. Non mi farò tracheotomizzare, voglio che mi lascino morire».

Quasi fosse un limite alla sopportazione. Arriva in sella alla carrozzina, il respiratore attaccato, gli occhi lucidi, e poi le lacrime, i sorrisi e ancora lacrime. Carlo Mascia, 62 anni, nato a Carbonia ma cagliaritano d’adozione, fondatore della Olimpia Onlus, ha su corpo e anima i morsi feroci della Sla. La diagnosi che non concede cura e poco per volta ti porta via l’uso d'ogni muscolo; uno per volta. E poi ti strappa dal petto anche il fiato, così c’è bisogno del tubo che getta ossigeno dentro il torace diventato parte di una sorta di prigione senza sbarre né vie di fuga. Una beffa, per lui che ha votato l’esistenza a tutelare i disabili sardi, a ridar loro dignità, voce e una vita pressoché normale. La sua - di vita - gli si è voltata contro nel 2019, quando è arrivata la malattia. La sclerosi laterale amiotrofica, con gene rarissimo: l’ergastolo senza colpe né pene da espiare.

È arrabbiato con la vita?

«È tanto dura, se dicessi il contrario mentirei. Ma sono contento di ciò che ho fatto e ho ancora tanti progetti da portare avanti, anche se spesso mi domando: Perché a me? ».

Ha una risposta?

«Gesù è morto in croce e ha sacrificato la sua vita. Io farò altrettanto con la mia. Forse mi ha voluto mettere alla prova».

È credente?

«Sì, e dopo la malattia lo sono diventato anche di più».

Non è un po’ in contrasto con la sua posizione sul fine vita?

«No: sarà Dio a decidere quando farmi venire la crisi respiratoria».

Nessun rancore con chi sta lassù?

«Assolutamente no, prego ogni mattina».

Cosa chiede?

«Che mi tenga in vita il più possibile».

Anche così?

«Sì, ho la fortuna di poter ancora uscire di casa e le forze per combattere per i miei ragazzi».

Mai pensato che una vita così non sia vita?

«In fondo sono sempre la stessa persona, soltanto il corpo si è trasformato e continuerà a farlo».

È autosufficiente?

«No, ho tre assistenti che si prendono cura di me 24 ore su 24. Mi aiutano a mangiare, a lavarmi a vestirmi. Non posso neanche più andare al bagno autonomamente».

Da assistente ad assistito.

«Sì, ma continuo a voler dimostrare che l'handicap può fermare tutto tranne la voglia di vivere. Anche se ciò che mi è capitato può sembrare uno scherzo del destino».

Di quelli che però non fanno ridere. Gli avevano dato tre anni di sopravvivenza, ne sono passati sei, dalla diagnosi. Arrivata all'improvviso, dopo che le mani hanno iniziato a non rispondere più ai comandi del cervello. Carlo è ancora qui. A ricordare a tutti che con la forza di volontà e un cuore grande si può cambiare la vita altrui. Lo ha fatto giorno dopo giorno, portando fuori i disabili intellettivi di tutta l’Isola dalle case in cui erano relegati. Per dimostrare che c’è altro, anche per chi è diversamente abile. Quasi fosse una missione, così ha rinunciato al posto fisso all’Aias, dove faceva l’educatore specializzato. Licenziato, perché - come dice lui - i disabili non devono stare chiusi in casa o in istituto. Devono vivere, e la vita è fuori.

Cosa ha imparato dalla disabilità altrui?

«Che c’è ancora tanto da fare e troppa indifferenza. Che l’uomo ancora non ha capito nulla di ciò che serve. Perché la società è basata sul benessere e sui soldi, quando sei malato conta soltanto la solidarietà umana».

Dalla sua?

«Che la vita è imprevedibile e può capitare a chiunque di trovarsi dall’altra parte. Oggi provo ciò che pensavo provassero le persone che assistevo e non avevano una loro autonomia».

Cosa?

«Prima ero io che guidavo il pulmino e passavo a prenderli, li accudivo, li aiutavo a mangiare. Adesso sono loro a prendersi cura di me».

Si volta indietro e cosa vede?

«Un ex ragazzo ora uomo che ha lasciato da parte le parole e ha dimostrato con i fatti che c’è possibilità di dare ai diversamente abili voce, immagine e un ruolo attivo nella società».

Cos’è la Sla?

«Una malattia schifosa, che mi sta portando via la vita giorno dopo giorno».

Ha qualche rimpianto?

«Quello più grande è aver trascurato i miei figli biologici per dedicarmi a quelli adottivi e speciali, ma oggi che sono grandi so che hanno capito».

Che eredità lascerà?

«In questi quarant'anni so di aver fatto del bene a tanta gente. Spero di aver dimostrato che si può e deve vedere la disabilità sotto un altro aspetto. Senza pensare al valore economico ma concentrandosi su quello umano».

Durante tre ore di intervista arrivano tanti messaggi al suo cellulare. Sono i suoi ragazzi speciali, quelli che lo chiamano papà Carlo , gli scrivono Ti voglio bene , si preoccupano per lui e non lo lasciano solo un attimo. La testimonianza in carne e ossa che il bene torna indietro, e che se guardi con gli occhi giusti, e li fai andare oltre, tante barriere finiscono per crollare da sole.

