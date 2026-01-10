La “Skyrace” riporterà l’Xterra a Villacidro 

La Villacidro Skyrace diventa Xterra. Ieri è stato dato l’annuncio che inserisce la gara villacidrese nel calendario Xterra Trail Run e ne fa una tappa di qualificazione al mondiale. Il legame tra il celebre marchio e l’Italia ha origine proprio a Villacidro, che nel 2004 ospitò l’Xterra Italy. Era la prima volta che il triathlon con la “X” sbarcava nel nostro Paese. Adesso, a rinsaldare quel legame, si appresta a tornarci. Nel frattempo a Villacidro ha presa forma il progetto Skyrace, oggi tra le competizioni più apprezzate nel panorama dello skyrunning. Alla nona edizione, il prossimo 28 marzo la gara (sotto l’egida della Federazione Italiana Skyrunning (Fisky) presenterà tre distanze: l’Xterra Santu Miali Fast Hike, di 10 km con 800 metri di dislivello; l’Xterra Villacidro Skyrace, i classici 21 km (e 1800 metri), che continua a essere l’unica Skyrace ufficiale in Sardegna; infinel l’Xterra Linas Ultra Sky Marathon, 42 km (3000 metri), su un nuovo percorso che attraversa il Cammino di Santa Barbara e le storiche vie dei carbonai, nel massiccio del Linas. Soddisfatti gli organizzatori della Margiani: «Questo traguardo è frutto di anni di lavoro e di una passione condivisa», ha commentato Paolo Curridori, marketing manager. Accanto a lui, un emozionato Nicolas Lebrun, campione di triathlon allora e oggi managing director di Xterra: «Villacidro rappresenta un luogo speciale per Xterra e per me personalmente. Qui sono nate amicizie che durano da oltre vent’anni e questo territorio ha avuto un ruolo fondamentale nella mia carriera sportiva». Le iscrizioni saranno aperte giovedì.

