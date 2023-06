“La Sirenetta” spot per la Sardegna 

Boom di ricerche online per organizzare le vacanze in Sardegna dopo l’uscita al cinema del film Disney “La Sirenetta”. Secondo il sito di news britannico Daily Mai la destinazione Sardegna, nel campo di ricerca del sito di prenotazione EasyJet Holidays, ha visto un’impennata del 216%: è il fenomeno del “set jetting”, la tendenza a scegliere come meta della vacanze un luogo bello e suggestivo conosciuto attraverso film o serie tv di successo. La pellicola della Disney, con Halle Bailey, è stata girata nell’Isola, tra Castelsardo, Aglientu e Golfo Aranci. Nei mesi scorsi era invece successo alla Sicilia (+198% di ricerche sui siti di viaggi), dopo la messa in onda della seconda stagione di “The White Lotus” e prima ancora alla città spagnola di Granada, dopo la prima stagione di “House of the Dragon” (+132%). E ancora, sempre negli ultimi anni, la destinazione Parigi è cresciuta del 143% dopo l’uscita della serie “Emily in Paris” e le isole greche del 122% dopo il film “Glass Onion”. (l.f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA