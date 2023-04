«La sinistra sta distruggendo il Paese»  L’imputato Trump domani parla agli Usa  

WASHINGTON. Chiuso nel resort di Mar-a-Lago per preparare la strategia difensiva, Donald Trump annuncia che domani sera, poche ore dopo che in un tribunale di Manhattan avrà ascoltato da un giudice le oltre 30 accuse a suo carico, tornerà in Florida e terrà un discorso agli americani. «Voglio ringraziare tutti per tutto il sostegno che mi avete dato. La nostra nazione è in declino, la sinistra radicale ha preso il sopravvento e la sta distruggendo, strumentalizzando l’Fbi e il dipartimento di giustizia. Gli Stati Uniti sono diventati un Paese del terzo mondo, ma noi torneremo e renderemo l'America di nuovo grande», ha scritto sul suo social media Truth il primo presidente Usa ad essere incriminato. Il fatto che intenda parlare dalla Florida è un sollievo per le forze dell’ordine, che a New York e Washington da giorni si preparano a proteste di pro e anti-Trump, moltiplicando le misure di sicurezza per evitare che il 4 aprile si trasformi in un nuovo 6 gennaio.

RIPRODUZIONE RISERVATA