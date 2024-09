La sinistra scende in piazza contro Macron 

Parigi. Al giorno numero uno di Michel Barnier premier sul campo, le piazze di Francia si ribellano ad Emmanuel Macron che ha nominato lui e non Lucie Castets, la candidata del Nuovo Fronte Popolare. Non c’era tutta la gauche, perché a sfilare nei 150 cortei annunciati è stata soprattutto La France Insoumise (LFI) e parte degli Ecologisti, con il Partito socialista e i sindacati che sono rimasti a casa. A Parigi, fra Bastille e Nation - il percorso più tradizionale della protesta - c’erano alcune decine di migliaia di manifestanti, con una differenza abissale tra le cifre degli organizzatori (160.000) e quelle della polizia (26.000). Per Mathilde Panot, fedelissima di Mélenchon, in tutta la Francia sono scese in piazza 300.000 persone, con la polizia che ha anche qui corretto al ribasso (110.000).

Può essere l’inizio di un’ondata di proteste che infiammerà l’autunno, ma c’è anche l’ipotesi che il fine negoziatore Michel Barnier, uno abituato a cucire i rapporti fra inglesi e Bruxelles durante la Brexit, riesca a rompere l’unità del fronte della sinistra. Magari portando con sé alcuni voti dei socialisti, i quali non hanno ancora tutti digerito la chiusura del segretario Olivier Faure alla proposta di Macron di votare Bernard Cazeneuve, un uomo uscito dal Ps, come primo ministro.

